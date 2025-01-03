Вечером 3 января прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии.

Ювентус и Милан играли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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В первом тайме, на 21-й минуте, Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса.

Во втором тайме россонери перевернули ход игры и вышли вперед (2:1).

Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 71-й минуте, а затем Федерико Гатти провел курьезный автогол на 76-й.

6 января в Эр-Рияде в финале за Суперкубок Италии сыграют Интер и Милан.

Суперкубок Италии. Полуфинал

3 января 2025 года. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Ювентус – Милан – 1:2

Голы: Йылдыз, 21 – Пулишич, 71 (пен), Гатти, 76 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кенан Йылдыз, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Кристиан Пулишич, 71 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Федерико Гатти, 76 мин (автогол)