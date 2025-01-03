Ювентус – Милан – 1:2. Все решил курьезный автогол. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинала Суперкубка Италии, сыгранного в Эр-Риде
Вечером 3 января прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии.
Ювентус и Милан играли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
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В первом тайме, на 21-й минуте, Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса.
Во втором тайме россонери перевернули ход игры и вышли вперед (2:1).
Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 71-й минуте, а затем Федерико Гатти провел курьезный автогол на 76-й.
6 января в Эр-Рияде в финале за Суперкубок Италии сыграют Интер и Милан.
Суперкубок Италии. Полуфинал
3 января 2025 года. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Ювентус – Милан – 1:2
Голы: Йылдыз, 21 – Пулишич, 71 (пен), Гатти, 76 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кенан Йылдыз, 21 мин
ГОЛ! 1:1. Кристиан Пулишич, 71 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Федерико Гатти, 76 мин (автогол)
События матча
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