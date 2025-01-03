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Суперкубок Италии
Ювентус
03.01.2025 21:00 – FT 1 : 2
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 января 2025, 23:17 | Обновлено 03 января 2025, 23:51
416
1

Ювентус – Милан – 1:2. Все решил курьезный автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинала Суперкубка Италии, сыгранного в Эр-Риде

03 января 2025, 23:17 | Обновлено 03 января 2025, 23:51
416
1
Ювентус – Милан – 1:2. Все решил курьезный автогол. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 января прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии.

Ювентус и Милан играли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме, на 21-й минуте, Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса.

Во втором тайме россонери перевернули ход игры и вышли вперед (2:1).

Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 71-й минуте, а затем Федерико Гатти провел курьезный автогол на 76-й.

6 января в Эр-Рияде в финале за Суперкубок Италии сыграют Интер и Милан.

Суперкубок Италии. Полуфинал

3 января 2025 года. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Ювентус – Милан – 1:2

Голы: Йылдыз, 21 – Пулишич, 71 (пен), Гатти, 76 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кенан Йылдыз, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Кристиан Пулишич, 71 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Федерико Гатти, 76 мин (автогол)

События матча

76’
ГОЛ ! Автогол забил Федерико Гатти (Ювентус).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
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Ювентус Милан пенальти Суперкубок Италии по футболу автогол Кристиан Пулишич видео голов и обзор Ювентус - Милан Федерико Гатти Кенан Йылдыз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ulefka
Ахахахаха і це у мене 1х ставка прогоріла із за такого гола)))Ой не магу телепні!!!
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