В пятницу, 3 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Матч пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В чемпионате Италии команды демонстрируют неубедительные результаты. «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» еще ни разу не проиграла, но записала на свой счет целых 11 ничьих. «Милан» идет на восьмой позиции. Прошлый год «Ювентус» и «Милан» завершили ничьими. Туринцы расписали мировую с «Фиорентиной» (2:2), а «россонери» поделили очки с «Ромой» (1:1). В первом круге национального первенства соперники сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.