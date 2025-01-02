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Суперкубок Италии
Ювентус
03.01.2025 21:00 - : -
Милан
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Италия
02 января 2025, 20:30 |
22
0

Ювентус – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Суперкубка Италии

02 января 2025, 20:30 |
22
0
Ювентус – Милан. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Матч пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В чемпионате Италии команды демонстрируют неубедительные результаты. «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» еще ни разу не проиграла, но записала на свой счет целых 11 ничьих. «Милан» идет на восьмой позиции. Прошлый год «Ювентус» и «Милан» завершили ничьими. Туринцы расписали мировую с «Фиорентиной» (2:2), а «россонери» поделили очки с «Ромой» (1:1). В первом круге национального первенства соперники сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
3 января 2025 -
21:00
Милан
Ничья (основное время) 3.20 Сделать ставку
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Ювентус Милан Суперкубок Италии по футболу Ювентус - Милан текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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