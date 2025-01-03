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Суперкубок Италии
Ювентус
03.01.2025 21:00 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
03 января 2025, 22:59 | Обновлено 03 января 2025, 23:54
958
2

Камбэк на пути к решающей битве. Милан нанес поражение Ювентусу

«Россонери» вышли в финал Суперкубка Италии

03 января 2025, 22:59 | Обновлено 03 января 2025, 23:54
958
2
Камбэк на пути к решающей битве. Милан нанес поражение Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором полуфинале Суперкубка Италии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретились «Ювентус» и «Милан».

Команды начали матч в высоком темпе. Номинальные хозяева поля больше владели мячом, на что «россонери» ответили активным прессингом. Опасных ситуаций у ворот долгое время не возникало, а первый же по-настоящему голевой момент футболисты «Ювентуса» реализовали. Йылдыз откликнулся на вертикальную передачу Мбангула в свободную зону и сильным ударом вогнал мяч в ближний верхний угол.

«Россонери» на такое развитие событий отреагировали своими атаками, но грамотная защитная линия «Юве» не дала соперникам создать угрозы возле ворот Ди Грегорио. А перед перерывом Йылдыз едва не оформил дубль, но с его ударом справился Меньян. В начале второй половины встречи турецкий футболист создал еще один момент, низом не попав в угол ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Номинальные гости наращивали давление на оборону «Старой синьоры», и сравнивать счет должен был Эрнандес, который из убойной позиции отправил мяч выше цели. И все же, настырность «россонери» заставила дрогнуть туринцев. Локателли в штрафной ударил по ноге Пулишича, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Сам пострадавший реализовал пенальти. А через несколько минут несчастье произошло с Гати: защитник блокировал прострел Мусы и срезал мяч в свои ворота.

Отойти от такого удара туринцы так и не смогли. «Россонери» довели матч до победного окончания и в финале Суперкубка Италии встретятся с «Интером». Этот поединок состоится 6 января.

Суперкубок Италии. Полуфинал.

«Ювентус» – «Милан» – 1:2

Голы: Йылдыз (21) – Пулишич (71, пенальти), Гатnи (75, автогол)

Предупреждения: Маккенни (45+1) – Эмерсон Роял (78), Пулишич (82)

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Маккенни (Фаджоли, 85), Локателли (Веа, 85), Тюрам (Дуглас Луиc, 79), Йылдыз, Копмайнерс, Мбангула (Камбьясо, 65), Влахович (Гонсалес, 65)

«Милан»: Меньян, Эмерсон Роял (Габбия, 82), Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Беннасер (Муса, 54), Пулишич, Рейндерс, Хименес (Эбрахам, 61), Мората (Терраччано, 82)

Стадион «Kingdom Arena» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

ЮВЕНТУС – МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

76’
ГОЛ ! Автогол забил Федерико Гатти (Ювентус).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Saar
Класика: фінал Мілан-Інтер
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+1
Harun Bakircioğlu
Турнир выставочный, но бабки платят неплохие.
3,5 млн за финал, 8 млн за победу в финале.
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0
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