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Португалия
03 января 2025, 00:19 | Обновлено 03 января 2025, 00:24
671
0

ВИДЕО. Голов могло быть гораздо больше. Как Трубин спасал Бенфику

Действия украинского вратаря отметил известный журналист

03 января 2025, 00:19 | Обновлено 03 января 2025, 00:24
671
0
ВИДЕО. Голов могло быть гораздо больше. Как Трубин спасал Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Зак Лови похвалил украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина за игру в матче 16-го тура чемпионата Португалии со «Спортингом».

Главный редактор Breaking The Lines сделал в Twitter репост видео с моментами с участием 23-летнего голкипера в дерби, в которых он спасал свою команду от голов.

В комментарии к посту Лови написал: «Спортинг» сумел победить «Бенфику» со счетом 1:0. Но голов могло бы быть гораздо больше, если бы не Анатолий Трубин».

ВИДЕО. Голов могло быть гораздо больше. Как Трубин спасал Бенфику

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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