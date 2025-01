Журналист Зак Лови похвалил украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина за игру в матче 16-го тура чемпионата Португалии со «Спортингом».

Главный редактор Breaking The Lines сделал в Twitter репост видео с моментами с участием 23-летнего голкипера в дерби, в которых он спасал свою команду от голов.

В комментарии к посту Лови написал: «Спортинг» сумел победить «Бенфику» со счетом 1:0. Но голов могло бы быть гораздо больше, если бы не Анатолий Трубин».

ВИДЕО. Голов могло быть гораздо больше. Как Трубин спасал Бенфику

Sporting managed to win 1-0 vs Benfica, but it could’ve been a lot more had it not been for Anatoliy Trubin. pic.twitter.com/ioZe47K5sA