ВИДЕО. Голов могло быть гораздо больше. Как Трубин спасал Бенфику
Действия украинского вратаря отметил известный журналист
Журналист Зак Лови похвалил украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина за игру в матче 16-го тура чемпионата Португалии со «Спортингом».
Главный редактор Breaking The Lines сделал в Twitter репост видео с моментами с участием 23-летнего голкипера в дерби, в которых он спасал свою команду от голов.
В комментарии к посту Лови написал: «Спортинг» сумел победить «Бенфику» со счетом 1:0. Но голов могло бы быть гораздо больше, если бы не Анатолий Трубин».
ВИДЕО. Голов могло быть гораздо больше. Как Трубин спасал Бенфику
Sporting managed to win 1-0 vs Benfica, but it could’ve been a lot more had it not been for Anatoliy Trubin. pic.twitter.com/ioZe47K5sA— Zach Lowy (@ZachLowy) January 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На сборы отправятся Денис Дикий, Владислав Герич, Матвей Пономаренко
Тренер считает, что нужно воспользоваться этим шансом