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Кубок Испании
Барбастро
04.01.2025 20:00 – FT 0 : 4
Барселона
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Испания
05 января 2025, 05:30 | Обновлено 05 января 2025, 05:34
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0

Барбастро – Барселона – 0:4. Разные миры футбола. Видео голов и обзор

Команды встречались в 1/16 финала Кубка Испании

05 января 2025, 05:30 | Обновлено 05 января 2025, 05:34
149
0
Барбастро – Барселона – 0:4. Разные миры футбола. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Кампо Мунисипаль де Депортес в городе Барбастро был заполнен до отказа. Это и неудивительно, ведь к их команде в гости пожаловала «Барселона».

Ханс Флик решил не рисковать и на игру против скромной команды выпустил почти основу.

Для хозяев эта игра вошла в зачет личных встреч с топ-клубом.

Игроки «Барселоны» без проблем обыграли «Барбастро» со счетом 4:0.

Кубок Испании. 4 января, 1/16 финала

Барбастро – Барселона – 0:4

Голы: Гарсия, 21, Левандовски, 31, 47, Гарсия, 21, Торре, 56.

Барбастро: Фабрега (Экспозитто, 86), Баррера, Хименес, Морено, Оскар Арройо, Фуньш, Гомеш, Сауко (Серрано, 55), Хавито (Ортега, 78), Алосно (Отео, 79), Эль-Хаддади.

Барселона: Шченсны, Мартин, Мартинес (Кубарси, 62), Араухо, Кунде (Домингес, 62), Эрик Гарсия, де Йонг, Лопес, Педри (Гави, 46), Торре (Фернандес, 81), Левандовски (Фати, 62).

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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