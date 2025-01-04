Дебют Щенсны, дубль Левандовски. Барселона уничтожила соперника в кубке

Сегодня, 4 января, состоялись четыре поединка 1/16 финала Кубка Испании.

Один из главных фаворитов на трофей «Барселона» сыграла в полурезервном составе против клуба «Барбастро». Дубль за каталонцев оформил Левандовски, по одному точному удару на свой счет записали Гарсия и Торре. Впервые за «Барселону» сыграл известный голкипер Войцех Щенсны, который в этом сезоне возобновил карьеру и присоединился к «сине-гранатовым».

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Главной сенсацией игрового дня стало разгромное поражение «Севильи» в матче против представителя Сегунды «Альмерии». В четвертьфинал сегодня также вышли «Бетис» и «Осасуна».

Кубок Испании. 4 января, 1/16 финала.

Барбастро – Барселона – 0:4

Голы: Левандовски, 31, 47, Гарсия, 21, Торре, 56.

Барбастро – Фабрега (Экспозитто, 86), Баррера, Хименес, Морено, Оскар Арройо, Фуньш, Гомеш, Сауко (Серрано, 55), Хавито (Ортега, 78), Алосно (Отео, 79), Эль-Хаддади.



Барселона – Шченсны, Мартин, Мартинес (Кубарси, 62), Араухо, Кунде (Домингес, 62), Эрик Гарсия, де Йонг, Лопес, Педри (Гави, 46), Торре (Фернандес, 81), Левандовски (Фати, 62).

Альмерия – Севилья – 4:1

Голы: Марези, 49, Суарес, 54, 78, 90+6 - Ромеро, 5.

Тенерифе – Осасуна – 1:2

Голы: Леон, 45 - Эррандо, 7, Леон, 25 (автогол)

Уэска – Бетис – 0:1

Голы: Иско, 38.