Кто худший? Стала известна оценка Трубина в матче Бенфика – Брага

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Брагу» на Эштадиу да Луж.

Победу в матче одержали игроки «Браги» со счетом - 1:2.

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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут. Вратарь получил от WhoScored оценку 5.9 балла, что стало худшим показателем среди всех на поле.

Героем матча стал защитник «Браги» Робсон Бамбу, который забил один из мячей. Он получил от WhoScored самый высокий балл - 7.9.

Оценки матча Бенфика – Брага от WhoScored