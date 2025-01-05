Кто худший? Стала известна оценка Трубина в матче Бенфика – Брага
Украинский голкипер не впечатлил экспертов
В рамках 17-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Брагу» на Эштадиу да Луж.
Победу в матче одержали игроки «Браги» со счетом - 1:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут. Вратарь получил от WhoScored оценку 5.9 балла, что стало худшим показателем среди всех на поле.
Героем матча стал защитник «Браги» Робсон Бамбу, который забил один из мячей. Он получил от WhoScored самый высокий балл - 7.9.
Оценки матча Бенфика – Брага от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марокканская сборная нокаутировала сине-желтую команду со счетом 9:2
Турки возьмется за организацию реванша с Дюбуа