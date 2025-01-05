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Португалия
05 января 2025, 03:35 | Обновлено 05 января 2025, 03:36
201
0

Кто худший? Стала известна оценка Трубина в матче Бенфика – Брага

Украинский голкипер не впечатлил экспертов

05 января 2025, 03:35 | Обновлено 05 января 2025, 03:36
201
0
Кто худший? Стала известна оценка Трубина в матче Бенфика – Брага
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Брагу» на Эштадиу да Луж.

Победу в матче одержали игроки «Браги» со счетом - 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут. Вратарь получил от WhoScored оценку 5.9 балла, что стало худшим показателем среди всех на поле.

Героем матча стал защитник «Браги» Робсон Бамбу, который забил один из мячей. Он получил от WhoScored самый высокий балл - 7.9.

Оценки матча Бенфика – Брага от WhoScored

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Брага Анатолий Трубин оценки WhoScored
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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