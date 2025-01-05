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Чемпионат Португалии
Бенфика
04.01.2025 20:00 – FT 1 : 2
Брага
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Португалия
05 января 2025, 01:19 | Обновлено 05 января 2025, 02:07
121
0

Бенфика – Брага – 1:2. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матчей

У украинского голкипера неудачный день

05 января 2025, 01:19 | Обновлено 05 января 2025, 02:07
121
0
Бенфика – Брага – 1:2. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Брагу» на Эштадиу да Луж.

Еще в первом тайме гости дважды отличились в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина. Сначала отличился Фран Наварро на 17-й минуте, а на 40-й Робсон Мамбу удвоил преимущество «Браги». В обоих случаях Трубин сыграл не лучшим образом.

Во втором тайме хозяева поля выровняли игру. На 78-й минуте Артур Кабрал один гол отквитал, но на большее команду не хватило.

Чемпионат Португалии. 17-й тур

Бенфика – Брага 1:2

Голы: Кабрал, 78 – Наварро, 17, Бамбу, 40

Бенфика: Трубин, Ба (Саншеш, 67), Араужу, Отаменди, Каррерас, Баррейру, Кекчю, Ди Мария (Бесте, 82), Аурснес (Кабрал, 46), Актюркоглу (Шельдеруп, 67), Павлидис (Амдуни, 67)

Брага: Матеус, Гомес, Бамбу, Ниакате (Феррейра, 31), Марин, Карвалью, Горби (Родригеш, 46), Мартинес (Арри-Мби, 65), Р. Орта (Фернандеш, 81), Брума, Наварро (Эль-Уаззани, 82)

Предупреждения: Ди Мария, Кабрал, Баррейру, Бесте - Горби, Матеус, Феррейра

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Робсон Бамбу (Брага).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Фран (Брага).
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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Брага Анатолий Трубин видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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