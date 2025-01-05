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  4. «Мареска, уходи». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Кристал Пэлас
Англия
05 января 2025, 01:57 | Обновлено 05 января 2025, 02:08
123
2

«Мареска, уходи». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Кристал Пэлас

Челси сыграл вничью с Кристал Пэлас на выезде со счетом 1:1

05 января 2025, 01:57 | Обновлено 05 января 2025, 02:08
123
2
«Мареска, уходи». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января, в матче 20-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своем стадионе «Селхерст Парк» сыграл вничью с «Челси» 1:1.

Коул Палмер открыл счет для «синих», забив свой 13-й гол в этом сезоне. Однако на 82-й минуте Жан-Филипп Матета восстановил равенство, забив гол для «Кристал Пэлас». После ничьей «Челси» продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице, имея 36 очков. «Кристал Пэлас» с 21 баллом занимает 15-е место.

Болельщики «синих» недовольны как игрой команды, так и решениями тренера Энцо Марески.

EliAttipoe: «Мареска должен был сделать раннюю замену в этой игре. Джексон сегодня был не тот. И он упустил по крайней мере два шанса, чтобы увеличить наше преимущество».

Ash: «Честно говоря, этот тренер просто ужасный... эти игры легко выигрывать, но его отсутствие замен и ужасное управление игрой стоят нам побед. Болельщики «Лестера» говорили, что во второй половине сезона его упрямство чуть не стоило им всего, он лишит нас топ-4. Мареска, уходи».

OB: «Коул Палмер должен был знать лучше, да, мы его любим, но он стоил нам победы сегодня. Большинство игроков любят дриблинг и делают много касаний, даже в опасных зонах, а также мы не можем доводить команды до конца, не забиваем, когда надо. Это настораживает».



B.O.S: «Мы все можем согласиться по двум вещам. Нам нужен настоящий нападающий, который забивает 3 из 5 моментов. Палмер не всесилен. Его иногда нужно менять».

Chelsea Tax Collector: «Палмер забивает гол, а затем его ловят, и они забивают ответный мяч. Мареске предстоит много работы с командой».

Alice: «Лучше, чем проигрыш, но все равно недостаточно хорошо».

Fico: «Люди, которые винят Палмера, забыли, что он создал 5 голевых моментов для Джексона, который явно забыл, что он нападающий. Нам нужно больше говорить о второй половине игры при Энцо Мареске! Что он говорит игрокам в раздевалке?».

SportsArenaTz: «Что меня бесит, так это то, что тренер даже не пытается выиграть игру, он просто ждет какого-то чуда».

Ye Streams: «Сложилось ощущение, что мы даже не пытались выиграть против «Кристал Пэлас», который занимает 15-е место, нереально».

Welly: «Мареска ясно дал понять, что «Челси» не участвует в гонке за титул».

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Кристал Пэлас Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кристал Пэлас - Челси реакция болельщиков Энцо Мареска Жан-Филипп Матета Коул Палмер Николас Джексон
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Комментарии 2
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Mishgan2507
В них почались проблеми з допінгом у Мудрика. Була постійна ротація і вінгери знали коли грають, а коли ні. З проблемами Мудрика вінгери впали в запару. Міша таки робив різницю. Нехай, навіть і не так, як усі б хотіли
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LexХХХ
При Маресці Челсі почав більш-менш нормально грати.
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