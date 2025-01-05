В Бельгии умер бронзовый призер Чемпионата Европы 1972 года

На 74-м году жизни скончался бельгийский футболист Жильбер ван Бинст, который несколько раз выигрывал еврокубки на клубном уровне, а также был призером Чемпионата Европы 1972 года.

Ван Бинст начинал свою карьеру в молодежном составе «Андерлехта». Уже через год после выступлений в юношеской команде он стал основным игроком бельгийского клуба, играя на позиции защитника. Вместе с «Андерлехтом» ван Бинст победил в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1976 году. В следующем году он во второй раз получил этот трофей. В промежутке между этими победами «Андерлехт» выиграл Суперкубок УЕФА.

В начале 1980-х годов ван Бинст переехал во Францию, где выступал за «Тулузу». Не сумев помочь клубу повыситься в классе, он перешел в «Брюгге». Это решение не одобрили болельщики «Андерлехта», а впоследствии и сам игрок признал этот переход ошибкой.

За национальную сборную Бельгии ван Бинст сыграл 15 матчей. Он также был в составе команды на домашнем для Бельгии Чемпионате Европы 1972 года, где сборная завоевала бронзовые медали. Однако сам Жильбер на этом турнире наблюдал за матчами со скамейки запасных.

После завершения карьеры ван Бинст работал ассистентом тренера в «Брюгге». Впоследствии он оставил профессиональный футбол и открыл собственный бизнес. Также он тренировал несколько любительских команд.

В начале 2000-х годов ван Бинст начал публиковаться в различных изданиях и выпустил книгу Circus Voetbal, в которой поделился интересными моментами из своей футбольной карьеры. В последние годы он страдал от болезни Паркинсона.