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Англия
05 января 2025, 03:30 | Обновлено 05 января 2025, 03:31
43
0

«Отдали все силы». Фанаты отреагировали на ничью Арсенала с Брайтоном

Арсенал сыграл вничью с Брайтоном на выезде со счетом 1:1

05 января 2025, 03:30 | Обновлено 05 января 2025, 03:31
43
0
«Отдали все силы». Фанаты отреагировали на ничью Арсенала с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января, в матче 20-го тура АПЛ «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 1:1.

«Арсенал» на 16-й минуте открыл счет, гол забил Итан Нванери. Но на 61-й минуте хозяева отыгрались, и Жоао Педро сравнял счет. Александр Зинченко весь матч был в запасе. После ничьей «Арсенал» продолжает оставаться на 2-м месте с 42 очками, а «Брайтон» с 28 очками занимает 10-е место. Так же «Арсенал» продолжает свою серию без поражений, которая насчитывает уже 13 матчей.

Но все же фанаты «Арсенала» недовольны результатом, так как команда не смогла одержать победу против «Брайтона».

Mussprince_seal: «Арсенал» действительно заслужил победу в этой игре, они играли лучше и больше владели мячом».

Alex Phoon: «Все игроки устали, и у нас нет реальных замен, чтобы изменить игру. Справедливое замечание, хотя решение о штрафе сомнительно. Команде нужно усиление в январе, идем дальше».

Omondi Tek Ta: «Артета не хочет осознавать, что использование Партея на позиции правого защитника не добавляет команде креативности. Я думаю, что «Ливерпуль» выиграет лигу в этом сезоне».

Obadia Ismail Otim: «Как можно задействовать своего лучшего полузащитника Партея на неправильной позиции, и вы, как тренер, не видите в этом ничего плохого... как?... Номер 2 это лучшее, что Артета может нам дать, мы либо принимаем это, либо отпускаем его как можно скорее!».

The FPL Scouser: «Неважно. «Ливерпуль» не представляет угрозы. «Арсенал» все равно выиграет лигу».

Kijana Ya Atwoli: «Мы не выиграем эту лигу, на это можно положиться. Тратим шансы и не забираем все три очка в играх, которые нужно выигрывать. Попробуем снова в следующем сезоне».

Daniel Newman: «Нужно инвестировать в трансферное окно. Недостаточно глубины состава, чтобы выиграть этот чемпионат. Парни отдали все силы…».

Adrian: «Потерянные очки – шансы на титул уменьшаются».

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Арсенал - Брайтон Арсенал Лондон Брайтон Брайтон - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков Александр Зинченко Томас Партей Итан Нванери Жоао Педро Жункейра
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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