Кевин де БРЮЙНЕ: «Мы не будем себя критиковать. Падения случаются»

33-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал последние результаты команды.

«То, что происходит в последнее время, дало нам понять, чего мы достигли за последние 10 лет и насколько это было сложно. Сейчас мы будто начинаем все с начала, ведь не демонстрируем тот уровень, на который способны.

Вся команда усердно работает, но система дала сбой. Мы возвращаемся к оптимальной форме, хотя понимаем, что другие команды тоже прогрессируют.

В некоторых матчах мы играли очень хорошо, но нам не везло. Другие же поединки мы провалили. В последнее время ситуация начала улучшаться, и мы прибавляем с каждым матчем.

Мы не будем себя критиковать, ведь знаем: падения случаются, и это надо перебороть. Все говорили, что мы постоянно побеждаем и нам это легко. На самом деле это всегда было трудно», – отметил Де Брюйне.

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» со счетом 4:1 в матче 20-го тура АПЛ.