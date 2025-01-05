Кевин де БРЮЙНЕ: «Мы не будем себя критиковать. Падения случаются»
«Манчестер Сити» одержал уверенную победу над »Вест Хэмом»
33-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал последние результаты команды.
«То, что происходит в последнее время, дало нам понять, чего мы достигли за последние 10 лет и насколько это было сложно. Сейчас мы будто начинаем все с начала, ведь не демонстрируем тот уровень, на который способны.
Вся команда усердно работает, но система дала сбой. Мы возвращаемся к оптимальной форме, хотя понимаем, что другие команды тоже прогрессируют.
В некоторых матчах мы играли очень хорошо, но нам не везло. Другие же поединки мы провалили. В последнее время ситуация начала улучшаться, и мы прибавляем с каждым матчем.
Мы не будем себя критиковать, ведь знаем: падения случаются, и это надо перебороть. Все говорили, что мы постоянно побеждаем и нам это легко. На самом деле это всегда было трудно», – отметил Де Брюйне.
«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» со счетом 4:1 в матче 20-го тура АПЛ.
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