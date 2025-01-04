ВИДЕО. Удивил всех. Игрок сделал предложение девушке после матча с Барсой

Игрок «Барбастро» Исраэль Гарсия сделал своей девушке предложение после матча с «Барселоной» в 1/16 финала Кубка Испании.

Команда Гарсии разгромно уступила каталонскому гранду со счетом 0:4, однако защитник нашел силы сделать предложение.

Девушка футболиста долго не раздумывала и сказала «да».

«Лучшая новость сегодняшнего дня. Долгих лет совместной жизни вам, жених и невеста! Мы приедем на свадьбу!», – написал клуб «Барбастро» в социальной сети.