ВИДЕО. Удивил всех. Игрок сделал предложение девушке после матча с Барсой
Футболист Барбастро услышал положительный ответ от любимой
Игрок «Барбастро» Исраэль Гарсия сделал своей девушке предложение после матча с «Барселоной» в 1/16 финала Кубка Испании.
Команда Гарсии разгромно уступила каталонскому гранду со счетом 0:4, однако защитник нашел силы сделать предложение.
Девушка футболиста долго не раздумывала и сказала «да».
«Лучшая новость сегодняшнего дня. Долгих лет совместной жизни вам, жених и невеста! Мы приедем на свадьбу!», – написал клуб «Барбастро» в социальной сети.
🥰🥰🥰🥰🥰— U.D. Barbastro (@UD_Barbastro) January 4, 2025
La mejor noticia de hoy
¡Qué vivan los novios! ¡Nos vamos de boda!#AupaUnión❤️🤍 pic.twitter.com/yNY1PRREOo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джей Опетая желает боя с украинцем
Дэвид Бенавидес считает, что звездные боксеры заработали сумасшедшие деньги