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Испания
04 января 2025, 23:47 | Обновлено 05 января 2025, 00:46
224
0

ВИДЕО. Удивил всех. Игрок сделал предложение девушке после матча с Барсой

Футболист Барбастро услышал положительный ответ от любимой

04 января 2025, 23:47 | Обновлено 05 января 2025, 00:46
224
0
ВИДЕО. Удивил всех. Игрок сделал предложение девушке после матча с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Барбастро» Исраэль Гарсия сделал своей девушке предложение после матча с «Барселоной» в 1/16 финала Кубка Испании.

Команда Гарсии разгромно уступила каталонскому гранду со счетом 0:4, однако защитник нашел силы сделать предложение.

Девушка футболиста долго не раздумывала и сказала «да».

«Лучшая новость сегодняшнего дня. Долгих лет совместной жизни вам, жених и невеста! Мы приедем на свадьбу!», – написал клуб «Барбастро» в социальной сети.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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