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04 января 2025, 21:05 | Обновлено 04 января 2025, 21:34
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9

Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу

Марокканская сборная нокаутировала сине-желтую команду со счетом 9:2

04 января 2025, 21:05 | Обновлено 04 января 2025, 21:34
2508
9
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Kings World Cup Nations

Сборная Украины завершила выступления в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда неудачно провела матч утешительного раунда против команды Марокко (2:9).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом игры с пожеланием удачи к сине-желтой команде обратился глава УАФ Андрей Шевченко.

Уже на 1-й минуте сборная Марокко вышла вперед, когда игра проходила в формате 2x2 (включая вратарей). Последние две минуты первого тайма были сыграны в аналогичном формате. Марокканцы забили еще дважды, на что одним голом ответил Денис Олейник.

Во втором тайме при счете 1:4 Евгений Коноплянка не реализовал футбольный буллит. Стартовав с центра поля, за 5 секунд он не сумел нанести удар по воротам соперникам. Затем Андрей Цопа сократил отставание в счете (2:4), однако затем марокканская команда восстановила перевес в три мяча (5:2). В последние две минуты соперники сине-желтых забили два дабл-гола.

Зафиксирована победа Марокко над Украиной с разгромным счетом 9:2.

Соревнования проходят в итальянском Милане, финал будет сыгран 12 января в Турине на Allianz Stadium. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7. Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.

За сборную Украины выступали известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав были включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Ранее, 2 января, в первом раунде сборная Украины проиграла Турции (0:5), а команда Марокко уступила Колумбии (1:4).

Проиграв второй матч с крупным счетом, Украина вылетела из турнира. Команда Марокко получила право сыграть матч за выход в четвертьфинал против Японии.

Аргентина, США, Бразилия, Колумбия после двух побед напрямую пробились в 1/4 финала. За выход в четвертьфинал 6–7 января будут играть: Япония – Марокко, Узбекистан – Перу, Германия – Мексика, Турция – Испания.

2025 Kings World Cup Nations

2-й раунд. Милан (Италия), 4 января 2025

Украина – Марокко – 2:9 (1:3)

Голы: Денис Олейник, 20+2, Андрей Цопа, 33 – Надир Луа, 1, 20, 20+1, 39 (дабл-гол), Закария, 27, Суад, 37, Мехди Амри, 40 (дабл-гол)

Состав сборной Украины

  • Вратари: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив
  • Защитники: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк
  • Полузащитники: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа
  • Нападающие: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес
  • Главный тренер: Валерий Федорчук

Итоги второго раунда

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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ДонЛуган
.лять мы даже в таком говне как медиаФУТБОЛ сосём ! И кому , Марокко! Прости нас Валерий Васильевич мы даже тут все просрали 
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+2
Liverpool777
І тут обісралися
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+2
ТвояМамка
Овощи
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Какой турнир, у пацанов каникулы в Милане 
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0
avk2307
Если бы булит не забил Бойко, то обязательно вспомнили бы экс чей игрок...Ну тут догадайтесь сами
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НЕ БЕРИТЕ ВА ВНИМАНИЯ ЭТА ПРОСТО ЖЕНЕЧКА НАБРАЛСЯ ОПИТА В ВЕЛИКАМ  И МАГУЧЕМ ШАХТЕРЕ  ПАЧЕМУ ТА ВСЕХТА ТАК ПАЛУЧАЭТЬСЯ  КАГДА ПРЕКАСАЭШСЯ К КРАВАВЫМ ДЕНЬГАМ БОГА РЕНАТА НАЧЕНАЮТЬСЯ НЕПАНЯТКИ  Я ДАЖЕ НА СЕБЕ ЗАМЕТИЛ КАК НАЧАЛ РАБОТАТЬ НА КРОТО БОТО БАНДУ ТАК И БРАТИКИ БУРЯТИКИ НАЧАЛИ ЕЩЭ ЖОЩЕ МАЯ ЖЫРА ЧКУ ЕСПОЛЬЗАВАТЬ
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0
Komatoznik1991
😁 конопа рак повний, навіть тут не забив 
Ответить
0
avk2307
Не феерит экс игрок Шахтера. Но не вспоминают  про 'это.
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0
Андрій Заліщук
взагалі пох на цей турнір
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-1
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