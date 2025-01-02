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02 января 2025, 18:52 | Обновлено 02 января 2025, 19:09
1296
5

Коноплянка не забил. Украина уступила Турции на старте ЧМ по медиафутболу

Сине-желтые сыграют в утешительном раунде против Колумбии или Марокко

02 января 2025, 18:52 | Обновлено 02 января 2025, 19:09
1296
5
Коноплянка не забил. Украина уступила Турции на старте ЧМ по медиафутболу
Kings World Cup Nations

Сборная Украины стартовала в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два. Свои шансы не использовал Евгений Коноплянка.

Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.

Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.

За сборную Украины выступают известные футболисты Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Соперником Украины в утешительном раунде будет проигравшая команда в матче между Колумбией и Марокко.

2025 Kings World Cup Nations

1-й раунд. Милан (Италия), 2 января 2025

Турция – Украина – 5:0

Голы: Суад Ак, 21, 24, 36 (пен), 40+2 (считается за два)

Состав сборной Украины

  • Вратари: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив
  • Защитники: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк
  • Полузащитники: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа
  • Нападающий: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес
  • Главный тренер: Валерий Федорчук

Пары 1-го раунда

Фотогалерея

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Денис Олейник Денис Бойко Николай Морозюк Валерий Федорчук Евгений Коноплянка Жуниор Мораес Юрий Панькив Турция - Украина Виталий Мельник Андрей Цопа Денис Сандецкий UA Steel Kings World Cup медиафутбол выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Павло
Якийсь турнір "нємножка дебільний" 
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+3
Saar
Херня це все
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+2
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Harun Bakircioğlu
Это то же самое что летом было? От Пике и Ибрагимовича? Там мы тоже мягко говоря не блистали.
Что-то не видел на сайте ничего про анонс турнира. А потом люди в коментах пишут про фифу, ахаха
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0
vruthiy-112
Барани.!!!
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0
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