Коноплянка не забил. Украина уступила Турции на старте ЧМ по медиафутболу

Сборная Украины стартовала в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.

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Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два. Свои шансы не использовал Евгений Коноплянка.

Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.

Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.

За сборную Украины выступают известные футболисты Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Соперником Украины в утешительном раунде будет проигравшая команда в матче между Колумбией и Марокко.

2025 Kings World Cup Nations

1-й раунд. Милан (Италия), 2 января 2025

Турция – Украина – 5:0

Голы: Суад Ак, 21, 24, 36 (пен), 40+2 (считается за два)

Состав сборной Украины

Вратари: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив

Защитники: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк

Полузащитники: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа

Нападающий: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес

Главный тренер: Валерий Федорчук

Пары 1-го раунда

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