Коноплянка не забил. Украина уступила Турции на старте ЧМ по медиафутболу
Сине-желтые сыграют в утешительном раунде против Колумбии или Марокко
Сборная Украины стартовала в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.
Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.
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Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два. Свои шансы не использовал Евгений Коноплянка.
Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.
Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.
За сборную Украины выступают известные футболисты Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.
Соперником Украины в утешительном раунде будет проигравшая команда в матче между Колумбией и Марокко.
2025 Kings World Cup Nations
1-й раунд. Милан (Италия), 2 января 2025
Турция – Украина – 5:0
Голы: Суад Ак, 21, 24, 36 (пен), 40+2 (считается за два)
Состав сборной Украины
- Вратари: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив
- Защитники: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк
- Полузащитники: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа
- Нападающий: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес
- Главный тренер: Валерий Федорчук
Пары 1-го раунда
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