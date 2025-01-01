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01 января 2025, 22:03 | Обновлено 01 января 2025, 22:45
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Бойко, Мораес и Коноплянка. Сборная Украины сыграет в ЧМ по медиафутболу

Соревнования пройдут с 1 по 12 января в Милане с финалом в Турине

01 января 2025, 22:03 | Обновлено 01 января 2025, 22:45
340
0
Бойко, Мораес и Коноплянка. Сборная Украины сыграет в ЧМ по медиафутболу
2025 Kings World Cup Nations

Сборная Украины сыграет в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Соревнования состоятся с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.

Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.

За сборную Украины заявлены известные футболисты Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк.

Также в состав включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Накануне старта на ЧМ сине-желтые в спарринге обыграли команду Саудовской Аравии (3:1).

Украинская команда стартует в турнире 2 января в 18:00 матчем против команды Турции.

Заявка сборной Украины на турнир 2025 Kings World Cup Nations

  • Вратари: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив
  • Защитники: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк
  • Полузащитники: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа
  • Нападающий: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес
  • Главный тренер: Валерий Федорчук
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медиафутбол Kings World Cup UA Steel Денис Олейник Денис Бойко Николай Морозюк Валерий Федорчук Евгений Коноплянка заявка Жуниор Мораес Юрий Панькив Виталий Мельник выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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