Сборная Украины играет в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда стартует в турнире 2 января в 18:00 матчем против команды Турции.

Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.

Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.

За сборную Украины заявлены известные футболисты Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Накануне старта на ЧМ сине-желтые в спарринге обыграли команду Саудовской Аравии (3:1).

2025 Kings World Cup Nations

1-й раунд. Милан (Италия), 1–2 января 2025

Турция – Украина. ЧМ по медиафутболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей проводится на платформе Київстар ТБ и на Twitch-канале Михаила Лебиги

Заявка сборной Украины на турнир 2025 Kings World Cup Nations