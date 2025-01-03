Турция – Украина – 5:0. Коноплянка в ЧМ по медиафутболу. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда 2025 Kings World Cup Nations
Сборная Украины стартовала в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.
Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.
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Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два. Свои шансы не использовал Евгений Коноплянка.
Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.
Соперником Украины в утешительном раунде 4 января будет сборная Марокко, которая проиграла команде Колумбии (1:4).
2025 Kings World Cup Nations
1-й раунд. Милан (Италия), 2 января 2025
Турция – Украина – 5:0
Голы: Суад Ак, 21, 24, 36 (пен), 40+2 (считается за два)
Видео голов и обзор матча
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