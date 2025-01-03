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03 января 2025, 00:43 | Обновлено 03 января 2025, 00:49
157
0

Турция – Украина – 5:0. Коноплянка в ЧМ по медиафутболу. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда 2025 Kings World Cup Nations

03 января 2025, 00:43 | Обновлено 03 января 2025, 00:49
157
0
Турция – Украина – 5:0. Коноплянка в ЧМ по медиафутболу. Видео голов, обзор
Евгений Корноплянка

Сборная Украины стартовала в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два. Свои шансы не использовал Евгений Коноплянка.

Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.

Соперником Украины в утешительном раунде 4 января будет сборная Марокко, которая проиграла команде Колумбии (1:4).

2025 Kings World Cup Nations

1-й раунд. Милан (Италия), 2 января 2025

Турция – Украина – 5:0

Голы: Суад Ак, 21, 24, 36 (пен), 40+2 (считается за два)

Видео голов и обзор матча

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Денис Олейник Денис Бойко Николай Морозюк Валерий Федорчук Евгений Коноплянка Жуниор Мораес Юрий Панькив Турция - Украина Виталий Мельник Андрей Цопа Денис Сандецкий UA Steel Kings World Cup медиафутбол видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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