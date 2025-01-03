Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал

В новогодних пожеланиях люди часто выражают надежду, что их близкие, друзья или знакомые в следующие 365 дней сумеют достичь еще большего, чем им удалось в уходящем году. В случае с английским вингером Манчестер Сити Джеком Грилишем ситуация упрощается и усложняется одновременно. Дело в том, что для этого футболиста, как минимум с точки зрения индивидуальных показателей, 2025-й может оказаться успешнее 2024-го уже тогда, когда Джеку удастся забить один-единственный мяч в ворота соперников. Все потому, что в прошлом году англичанину не посчастливилось отличиться даже одним голом. Казалось бы, чего уж проще для игрока линии атаки, который имеет регулярную игровую практику, чем забить хотя бы раз за год – сущие пустяки, но… Не говорите об этом Грилишу.

Свой последний на текущий момент мяч в официальных матчах за Манчестер Сити Грилиш забил еще 16 декабря 2023 года в поединке 17-го тура английской Премьер-лиги-2023/24 против Кристал Пэлас (2:2). В 2024-м вингер "горожан" сыграл в общей сложности 36 матчей (с учетом встреч, где футболист появлялся на поле на замену даже на одну или несколько минут) за клубную команду, но забить в них так и не сумел.

Подобное в профессиональной карьере Грилиша случилось впервые. Ранее он никогда не завершал календарный год без забитых мячей на клубном уровне. В 2024-м Джек пережил что-то новое, хотя наверняка желал бы избежать подобного опыта. Что правда, забитые мячи за прошедшие 12 месяцев у вингера все-таки были. Грилиш отличился голом в воротах Барселоны в предсезонной подготовке, а также забивал в футболке сборной Англии в поединках Лиги наций против Ирландии и Финляндии – уже после того, как его исключили из заявки "трех львов" для участия в финальной части чемпионата Европы-2024, как сообщалось тогда, "по техническим причинам".

Игрок атаки, который не забивает мячи, сам по себе является колоссальной проблемой для любой команды. Ситуацию усугубляет тот факт, что речь идет не просто о команде, а о таком амбициозном коллективе как Манчестер Сити, который в последние годы приучил своих поклонников к постоянным победам, титулам и триумфам. А еще хуже то, что от Грилиша, говоря откровенно, нужно не только ждать, но и требовать максимального результата, так как летом 2021-го "горожане" отвалили за экс-лидера Астон Виллы рекордные для себя 117,5 миллионов евро. Это позволило Джеку враз стать самым дорогостоящим английским футболистом в истории, а также оказаться на девятой строчке в рейтинге самых дорогих игроков всех времен.

Несмотря на колоссальные инвестиции в его подписание, Грилиш никогда не являлся для Манчестер Сити безоговорочно лучшим футболистом команды – тем, от кого напрямую зависит результат если не в каждой, то практически в каждой игре. Скорее, Джек перебивался от статуса игрока основного состава на роль того, кого принято называть футболистом ротации. Но даже при этом вингер все равно стабильно забивал свои 3-5 мячей в АПЛ в футболке Манчестер Сити за один календарный год. Пока не пришел високосный 2024-й…

Getty Images. Джек Грилиш

Наиболее успешным для Грилиша в Манчестер Сити был сезон-2022/23. Тогда "горожане" взяли требл, выиграв Лигу чемпионов, английскую Премьер-лиги и Кубок Англии. И вклад Джека, являющегося любимцем английских фанатов, в этот успех Сити был очень и очень существенным: вингер забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач во всех турнирах. А после выигрыша самого престижного клубного еврокубка Грилиш напился так, что в момент стал героем всевозможных мемов и шуток, причем в соцсетях осмеивали футболиста и подшучивали над ним еще несколько месяцев…

Несмотря на это, Грилиш действительно является очень популярным в Англии. В какой-то степени его даже можно называть культовой фигурой для современного футбола на Туманном Альбионе, ведь именно Джек стал прообразом и источником вдохновения для авторов сериала Тед Лассо на создание персонажа под именем Джейми Тартт.

Имея отнюдь незаурядную внешность, футбольный талант и изысканный вкус, Грилиш в какой-то момент и вовсе стал для английских болельщиков "вторым Дэвидом Бекхэмом". Многие бренды стали заказывать рекламу и сотрудничать с Джеком, видя в нем фантастический потенциал и олицетворяя вингера Манчестер Сити с тем, кто может принести им много-много денег.

Конечно, многие скажут, что Грилишу очень далеко до Бекхэма в плане наследия в английском футболе, но в целом сравнение этих футболистов достаточно логичное: оба – правоногие, оба – блондинистые, оба – очень и очень яркие, как на поле, так и за его пределами. И Джек, как и Дэвид, однозначно не реализовал даже большей половины своего потенциала, в какой-то момент попросту успокоившись и, как полагают многие эксперты, просто начав получать от жизни максимум удовольствия. Все это не могло не сказаться на результатах и индивидуальных показателях Грилиша, потому в целом неудивительно, что он в текущем сезоне АПЛ является лишь пятнадцатым в Манчестер Сити по количеству проведенного на поле игрового времени. Другое дело, что 2024-й, кажется, все-таки оказался чересчур строг к Джеку, так и «не позволив» вингеру забить хотя бы однажды.

Но, с другой стороны, это ли не стимул для Грилиша провести 2025-й на качественно новом уровне, чтобы доказать всем, что он способен еще на очень многое?.. Или все-таки это первый «звоночек», что уже пора отправляться в клуб (а, может, и лигу) с куда менее значимыми амбициями и задачами?..

Текст: meta.ua