ВИДЕО. Бражко поздравил Ваната. Как прошел медосмотр игроков Динамо?
Киевский клуб готовится к началу тренировочных сборов, которые пройдут в Турции
4 января киевское «Динамо» вышло из отпуска – футболисты клуба прибыли в клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.
На следующий день, 5 января, столичная команда отправится в Турцию, где проведет учебно-тренировочные сборы и будет готовиться ко второй части сезона. «Динамо» планирует провести четыре контрольных поединка.
Игроки столичного клуба успешно прошли все медицинские тесты, а также поздравили 23-летнего форварда Владислава Ваната с днем рождения.
21 января «Динамо» сыграет в матче седьмого тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
ВИДЕО. Медосмотр | Бражко поздравил Ваната | Пихаленок – о сборах
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Поединок состоится 4 января в 19:30 по Киеву