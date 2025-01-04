ВИДЕО. Бражко поздравил Ваната. Как прошел медосмотр игроков Динамо?

4 января киевское «Динамо» вышло из отпуска – футболисты клуба прибыли в клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.

На следующий день, 5 января, столичная команда отправится в Турцию, где проведет учебно-тренировочные сборы и будет готовиться ко второй части сезона. «Динамо» планирует провести четыре контрольных поединка.

Игроки столичного клуба успешно прошли все медицинские тесты, а также поздравили 23-летнего форварда Владислава Ваната с днем рождения.

21 января «Динамо» сыграет в матче седьмого тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

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