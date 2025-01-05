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Major League Soccer
05 января 2025, 04:40 | Обновлено 05 января 2025, 04:43
88
0

Месси получил награду от Байдена, но на церемонию не приехал

Аргентинский футболист написал президенту США письмо

05 января 2025, 04:40 | Обновлено 05 января 2025, 04:43
88
0
Месси получил награду от Байдена, но на церемонию не приехал
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный футболист «Интер Майами» Леонель Месси получил награду от Джо Байдена – «Медаль Свободы», одну из двух высших наград США для гражданских лиц.

Как сообщает Marca, за несколько дней до официальной церемонии вручения аргентинец направил в Белый дом письмо, в котором сообщил, что не сможет забрать награду на этот раз и прибудет за ней позже, поскольку сейчас находится за пределами Соединенных Штатов Америки.

Впоследствии Месси написал пост в социальных сетях.

«Для меня это большая честь получить такое признание. Это многое значит, и я благодарен за него.

К сожалению, 4 января я не смогу забрать свою награду, ведь меня не будет в стране. Однако это не значит, что мне все равно. Мне действительно очень приятно», - написал Месси.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос журналистов, какой вратарь был лучшим в его карьере.

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Лионель Месси Интер Майами Джо Байден Major League Soccer (MLS) lifestyle
Олександр Сільченко Источник: Marca
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