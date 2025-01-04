Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос журналистов, какой вратарь был лучшим в его карьере.

«Лучший вратарь? Я играл против многих, но чтобы выбрать конкретно одного..., я бы назвал Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера. Я не знаю, так много вратарей, но они двое лучшие. Также добавлю сюда Икера Касильяса», – сказал Месси.

Ранее легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории. В свою сборную Зидан на позицию вратаря поставил Буффона.