Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Другие новости
04 января 2025, 00:16 |
258
1

Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 

Легендарный аргентинец выделил трех голкиперов

04 января 2025, 00:16 |
258
1
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос журналистов, какой вратарь был лучшим в его карьере.

«Лучший вратарь? Я играл против многих, но чтобы выбрать конкретно одного..., я бы назвал Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера. Я не знаю, так много вратарей, но они двое лучшие. Также добавлю сюда Икера Касильяса», – сказал Месси.

Ранее легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории. В свою сборную Зидан на позицию вратаря поставил Буффона.

По теме:
Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Лионель Месси Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Мануэль Нойер
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03 января 2025, 08:23 0
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком

Украинский боксер победил Тайсона единогласным решением судей

Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Футбол | 03 января 2025, 18:49 14
Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат

Георгий Судаков может стать игроком «Наполи» уже этой зимой

Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03.01.2025, 08:55
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Бокс | 03.01.2025, 03:15
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
«Он нам нужен». Реакция фанатов на продление контракта Магуайра с МЮ
Футбол | 03.01.2025, 22:50
«Он нам нужен». Реакция фанатов на продление контракта Магуайра с МЮ
«Он нам нужен». Реакция фанатов на продление контракта Магуайра с МЮ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Згоден!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22 1
Бокс
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56
Футбол
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 3
Бокс
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
02.01.2025, 17:07 11
Футбол
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
02.01.2025, 21:29 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем