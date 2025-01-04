7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне

Клубам украинской Премьер-лиги нередко достается за неудачные трансферы. Но сегодня для своего рода гармонии давайте выделим, наоборот, семь наилучших сделок клубов украинской Премьер-лиги в текущем сезоне. По состоянию на текущий момент, конечно же, ведь по итогам всего чемпионата оценки могут поменяться и это абсолютно естественно…

Александр Драмбаев

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Кривбасс»

Условия перехода: трансфер за 180 тысяч евро

ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Александр Драмбаев хорошо известен отечественным болельщикам, которые активно следят не только за перипетиями УПЛ, но и за событиями, происходящими в юношеском футболе. Драмбаев прошел академию «Шахтера», поиграл за «горняков» в Юношеской лиге УЕФА, а затем… Как и многие был отправлен донецким клубом набираться опыта в аренду в «Мариуполь». В стане приазовцев Драмбаев и дебютировал в УПЛ, но летом 2022 года из-за полномасштабной войны покинул не только клуб, который с тех пор приостановил профессиональную деятельность, но и Украину.

В сезоне-2022/23 Драмбаев играл в Бельгии за «Зюлте-Варегем». Сыграл 22 поединка, отличившись 1 голом и 1 ассистом, однако это не уберегло команду от вылета из элитарного дивизиона, и контракт Александра выкуплен у «горняков» бельгийцами так и не был. После этого Драмбаев также на условиях аренды перешел в «Осиек», но там в целом ожиданий не оправдал, и летом 2024-го оказался на карьерном распутье.

Были слухи о возможности переезда Драмбаева на Кипр или даже в Японию, но Александр остался в Украине, где его контракт у «Шахтера» всего за 180 тысяч евро выкупил «Кривбасс». И у Юрия Вернидуба Александр очень быстро начал демонстрировать свои лучшие качества. Если в первых турах левый фулбек еще только адаптировался к новым партнерам и тактике, то начиная с шестого тура и до самой зимней паузы Драмбаев стал безоговорочно ключевым футболистом «Кривбасса».

Что интересно, из-за проблем со Стецьковым, который выразил желание покинуть клуб, Вернидуб перевел Драмбаева в центр обороны, оставив слева одно из открытий минувшего сезона в УПЛ – камерунца Ивана Дибанго. И это решение главного тренера «Кривбасса» выстрелило, причем абсолютно блестяще! Уже сейчас о Драмбаеве довольно активно шепчутся на трансферном рынке, причем даже в Европе. И пускай пока варианты у Александра, так скажем, не очень престижные, но летом, если защитник продолжит демонстрировать такой же футбол, криворожскому клубу будет крайне непросто удержать Драмбаева в своих рядах.

Артем Шабанов

Возраст: 32 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Александрия»

Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

ФК Александрия. Артем Шабанов

Карьера Артема Шабанова складывается как-то уж очень неоднозначно. Центральный защитник с хорошими физическими данными и в целом грамотным подходом к футболу не сумел закрепиться в основе «Динамо», хотя на фоне некоторых нынешних игроков «бело-синих» выглядит куда более интересной опцией даже для стартового состава… Еще более удивительным оказался период пребывания Шабанова в «Полесье», где Артем провел весь минувший сезон и в целом выглядел очень уверенно, но летом неожиданно контракт с ним расторгли, и футболист снова оказался в статусе свободного агента…

Последним обстоятельством и воспользовались в «Александрии». Скауты и руководство этого клуба договорились с Шабановым о сотрудничестве, и Артем стал ключевым центрбеком для команды Ротаня, которая великолепно показала себя в летне-осенней части сезона УПЛ-2024/25, уйдя на зимнюю паузу на второй строчке.

Нынешний Шабанов – это один из основных элементов успеха «Александрии». Если в атаке у команды Ротаня феерит Хуан Альвина Безерра, то вот роль «цементника» сзади выполняет именно Артем. Важно отмечать, что Шабанов не только сыграл все матчи первой части сезона в УПЛ за «Александрию», причем без замен, но и схлопотал в этих поединках всего одну желтую карточку! При этом команда Ротаня пропустила всего-то 12 мячей, а это второй лучший показатель в лиге после «Динамо» (11).

Сейчас сложно утверждать, что в «Полесье» кусают локти из-за расставания с Шабановым, но что можно отмечать точно и категорично, так это факт отличной интеграции Артема в состав «Александрии», где он в каждом поединке первой части сезона доказывал, что списывать его со счетов как ветерана еще крайне преждевременно.

Игорь Краснопир

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Рух»

Условия перехода: трансфер за 700 тысяч евро

ФК Рух. Игорь Краснопир

Молодой центрфорвард Игорь Краснопир хорошо зарекомендовал себя в «Оболони» еще в минувшем сезоне. Во многом благодаря голевым подвигам нападающего «пивоварам» удалось сохранить прописку в элитарном дивизионе, хотя многие эксперты ставили на то, что с таким довольно ограниченным кадровым выбором киевлянам дорога одна – обратно в Первую лигу.

Летом по Краснопиру в «Оболонь» прогнозируемо пришли трансферные запросы. Наиболее активным и усердным оказался «Рух», который предложил за форварда 700 тысяч евро, хотя на тот момент даже на Transfermarkt контракт Игоря оценивался почти вдвое дешевле. Но в «Рухе» решили рискнуть, тем более, что профайл Краснопира идеально вписывался в концепцию развития львовского клуба, где основная ставка все-таки делается на талантливую украинскую молодежь.

Адаптация в команде Виталия Пономарева у Краснопира прошла довольно гладко и быстро. В первом же своем поединке за «Рух» в УПЛ Игорь отличился забитым мячом, причем по иронии судьбы этот гол форвард записал на свой счет в матче против «Оболони». Всего же в первых четырех матчах за львовян в отечественном элитарном дивизионе Краснопир забил четыре мяча – феноменальный показатель! Но продолжить в таком же темпе у молодого нападающего не получилось, да и сам «Рух» начал прилично буксовать, из-за чего даже поползли слухи о возможной отставке Пономарева.

Впрочем, до зимней паузы Пономарев на своем посту удержался, даже невзирая на то, что в 17-м туре «Оболонь» смогла взять реванш за фиаско в первом круге – 3:1. Что касается непосредственно Краснопира, то его 7-матчевая безголевая серия, конечно, вызвала определенное беспокойство, однако в 16-м туре именно точный удар Игоря принес «Руху» во многом неожиданную победу над «Полесьем» (1:0), так что на «зимовку» нападающий ушел в целом в хорошем расположении духа. Зимой Краснопиру стоит как следует поработать, и в конце сезона можно будет вполне замахиваться на 10+ забитых мячей в УПЛ-2024/25, что будет отличным показателем для молодого форварда из команды, которая объективно не претендует на место в топ-3.

Бруниньо

Возраст: 24 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Карпаты»

Условия перехода: аренда до конца сезона

ФК Карпаты. Бруниньо

В другом львовском клубе – «Карпатах» – в начале сентября 2024-го также попали в «яблочко» с одним из трансферов. Речь о приглашении в стан «зелено-белых» атакующего хавбека Бруниньо, который является воспитанником академии «Атлетико Минейро». Стоит отмечать, что в данном случае скауты львовян совершенно точно не отыскали какого-то ноунейма среди фавел, так как на счету Бруниньо на момент переезда в Украину было 55 матчей в элитарном дивизионе бразильского футбола– Серии А. Да, в последние годы карьера Бруниньо пошла по угасающей, и он выступал за команды из бразильской Серии В, но в целом определенный потенциал у этого игрока просматривался точно. Нужно было его только грамотно «высвободить»…

И здесь тренерский штаб «Карпат» во главе с молодым Владиславом Лупашко справился на «отлично». Бруниньо крайне дозировано подпускали к поединкам первой команды, причем в какой-то момент казалось, что наставники еще и ищут для бразильца наиболее удачную позицию в своих схемах. Пазл сошелся ближе к зимней паузе, когда Бруниньо обрел уверенность и начал демонстрировать на поле свои лучшие качества – технику, видение поля, реализацию.

Стоит отмечать, что по данным Sport.ua, «Карпаты» заплатили за аренду Бруниньо около 100 тысяч евро, а также прописали в соглашении опцию на выкуп контракта хавбека. Уже сейчас известно о том, что руководство львовян оценивает возможность реализации этой опции как можно скорее – вероятно, чтобы иметь уверенность в том, что Бруниньо точно останется в рядах «зелено-белых» и на него можно смело делать ставку как на один из будущих кадровых и трансферных активов клуба. Что правда, предыдущая карьера бразильца все-таки наводит на мысль о перманентной нестабильности Бруниньо, из-за чего сегодня он может выглядеть как будущая звезда, а вот завтра… Впрочем, поживем-увидим.

Никита Кравченко

Возраст: 27 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Александрия»

Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

УПЛ. Никита Кравченко

И снова «Александрия», и снова трансфер свободного агента, и снова речь об экс-футболисте «Динамо» и «Полесья». Просто блестящая точечная селекция от скаутов «желто-черных» – давайте уж если хвалить, так хвалить!

Никита Кравченко какое-то время на заре своей карьеры провел в академиях «Шахтера» и «Мариуполя», но летом 2015-го присоединился к «Динамо», где, впрочем, доверия ему так и не оказали – лишь 8 матчей (334 минуты) за первую команду… Неудивительно, что правый фулбек был вынужден искать игровую практику и соглашаться на аренды. Так в карьере Кравченко возникли «Олимпик», «Колос», «Днепр-1» и «Полесье». За житомирян Никита отыграл 14 матчей в минувшем сезоне УПЛ, но по его итогам боссы «волков» решили, что продлевать сотрудничество с защитником не стоит, так как тот, по их мнению, был неспособен выиграть конкуренцию у бразильца Лукаса Тейлора.

А вот руководители «Александрии» оценили перспективы Кравченко иначе и воспользовались шансом летом подписать с фулбеком полноценный двухлетний контракт. В стан второй на текущий момент команды чемпионата Никита перебрался свободным агентом, так как у него завершился срок действия трудового соглашения с «Динамо». А дальше… Можно практически говорить все то же, что и про Артема Шабанова. Кравченко уверенно стал ключевой фигурой в команде Ротаня, проведя 1388 минут в рамках 17 матчей и отличившись 5 результативными передачами. Прямо сейчас Никита точно входит в тройку лучших на своей позиции футболистов чемпионата и, возможно, Сергею Реброву стоило бы попробовать игрока в национальной сборной, особенно после довольно впечатляющего дебюта за «сине-желтых» еще одного представителя «Александрии» Ивана Калюжного.

Луан Кампос

Возраст: 22 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Верес»

Условия перехода: аренда до конца сезона

НК Верес. Луан Кампос

Бразильского вингера Луана Кампоса можно смело называть лучшей находкой селекционеров «Вереса» на зарубежном трансферном рынке в современной истории этого клуба. Да, для специалистов этот игрок, как и «карпатский» Бруниньо, не являлся таким уж ноунеймом, так как очень ярко показал себя еще на юношеском уровне на родине, а затем получил возможность поиграть в элитарном дивизионе Португалии, но для многих отечественных болельщиков перформанс Луана в летне-осенней части сезона УПЛ все равно стал настоящим открытием.

Да и талант талантом, а работать над его конвертацией во что-то более материальное, как то голы или ассисты, тоже нужно. И здесь стоит отмечать не только труд самого Луана, но и работу тренерского штаба «Вереса» во главе с Олегом Шандруком, который смог найти правильный подход к бразильцу.

Впрочем, значительно детальнее о Луане Кампосе мы уже рассказывали на страницах Sport.ua, причем совсем-совсем недавно – приглашаем почитать этот материал всех, кто по каким-то причинам его упустил из виду…

Алексей Гуцуляк

Возраст: 27 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Полесье»

Условия перехода: трансфер за 600 тысяч евро

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Текущий сезон для «Полесья» пока сложно называть чрезвычайно успешным. Команда с очень амбициозным собственником и отличными, как по нынешним реалиям УПЛ, финансовыми возможностями на зимнюю паузу ушла лишь на пятом месте. А по мнению многих экспертов и болельщиков житомирские «волки» и вовсе оказались бы где-то в районе 9-10 позиции в турнирной таблице, если бы не их правый вингер Алексей Гуцуляк.

Гуцуляка «Полесье» подписало летом из разваливавшегося «Днепра-1» за 600 тысяч евро. Были люди, которые считали, что Алексей не заиграет в команде Имада Ашура, но вингер уже к зимней паузе в чемпионате вышел на показатели результативности, которые продемонстрировал по итогам всего минувшего сезона. Сейчас в активе Гуцуляка 9 голов и 2 ассиста (в 16 матчах), в то время как в УПЛ-2023/24 он отличился 9 забитыми мячами и 3 результативными передачами (но в 25 матчах).

Качественная игра в УПЛ за «Полесье» позволила Гуцуляку принять участие во всех четырех последних по состоянию на текущий момент матчах национальной сборной Украины (хотя и без проблем со здоровьем у конкурентов в стане «сине-желтых» не обошлось). И пускай в стане «сине-желтых» Гуцуляк еще и близко не выглядит лидером, зато для «Полесья» таковым он сумел стать очень-очень быстро.

Прямо сейчас в СМИ циркулирует немало слухов о том, что услугами Гуцуляка интересуются заграничные клубы. Активнее всего поговаривают о варианте с «Панатинаикосом», который собирается продать экс-игрока «Шахтера» Тете в Саудовскую Аравию и на вырученные средства может позволить себе подписать для бразильца замену, но… Есть вполне резонные основания полагать, что в «Полесье» не рискнут посредине сезона отпускать одного из безоговорочных лидеров коллектива, тем более, что по весне «волкам» придется наверстывать упущенное и отыгрывать фору у конкурентов за место, дающее право на еврокубки.