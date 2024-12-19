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  4. Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
Греция
19 декабря 2024, 22:51 |
630
5

Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка

«Панатинаикос», похоже, договорился о продаже бразильского экс-вингера «Шахтера»

19 декабря 2024, 22:51 |
630
5
Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бывший вингер «Шахтера» Тете, который ныне выступает в Греции за «Панатинаикос», близок к очередной смене клуба.

Журналист Экрем Конур в своем твиттере намекнул, что 24-летний Тете скоро уедет играть в Саудовскую Аравию. В своем посте рядом с именем футболиста Конур выложил картинки в виде ребуса, которые дают понимание о том, что бразилец уже находится на пути на Ближний Восток или вскоре полетит туда.

Примечательно, что «Панатинаикос» купил Тете из «Галатасарая» лишь летом нынешнего года за 7,25 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что в случае продажи Тете в Саудовскую Аравию «Панатинаикос» попытается купить у «Полесья» вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка.

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Тете Панатинаикос чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Алексей Гуцуляк Полесье Житомир
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
это за которрго Бавария давала 100 миллионов но Ахметов был непреклонен?
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