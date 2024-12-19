Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
«Панатинаикос», похоже, договорился о продаже бразильского экс-вингера «Шахтера»
Бывший вингер «Шахтера» Тете, который ныне выступает в Греции за «Панатинаикос», близок к очередной смене клуба.
Журналист Экрем Конур в своем твиттере намекнул, что 24-летний Тете скоро уедет играть в Саудовскую Аравию. В своем посте рядом с именем футболиста Конур выложил картинки в виде ребуса, которые дают понимание о том, что бразилец уже находится на пути на Ближний Восток или вскоре полетит туда.
Примечательно, что «Панатинаикос» купил Тете из «Галатасарая» лишь летом нынешнего года за 7,25 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что в случае продажи Тете в Саудовскую Аравию «Панатинаикос» попытается купить у «Полесья» вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка.
🚨🆕 Tetê ✈️ 🇸🇦 ⏳ pic.twitter.com/rqkX93DSqF— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 18, 2024
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