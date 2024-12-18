Гуцуляк и Тете. Интересная трансферная комбинация Панатинаикоса
Украинец может стать сменщиком экс-вингера «Шахтера»
Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может переехать в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 24-летний футболист может сменить прописку, ибо афинский клуб получил предложение по трансферу. Вероятность трансфера оценивается довольно высоко, потому в Греции уже нашли замену бразильцу в виде вингера житомирского «Полесья» Алексее Гуцуляке.
В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Алексей Гуцуляк попал в сборную украинских футболистов года от Виктора Леоненко.
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