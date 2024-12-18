Гуцуляк и Тете. Интересная трансферная комбинация Панатинаикоса

Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может переехать в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний футболист может сменить прописку, ибо афинский клуб получил предложение по трансферу. Вероятность трансфера оценивается довольно высоко, потому в Греции уже нашли замену бразильцу в виде вингера житомирского «Полесья» Алексее Гуцуляке.

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Алексей Гуцуляк попал в сборную украинских футболистов года от Виктора Леоненко.