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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 15:42 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:57
1843
1

Гуцуляк и Тете. Интересная трансферная комбинация Панатинаикоса

Украинец может стать сменщиком экс-вингера «Шахтера»

18 декабря 2024, 15:42 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:57
1843
1
Гуцуляк и Тете. Интересная трансферная комбинация Панатинаикоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может переехать в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний футболист может сменить прописку, ибо афинский клуб получил предложение по трансферу. Вероятность трансфера оценивается довольно высоко, потому в Греции уже нашли замену бразильцу в виде вингера житомирского «Полесья» Алексее Гуцуляке.

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Алексей Гуцуляк попал в сборную украинских футболистов года от Виктора Леоненко.

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Панатинаикос трансферы трансферы УПЛ Алексей Гуцуляк Тете Полесье Житомир чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Тим Сергей
шахта так пиарила, а не деле шо то пшик вся та партия макак )
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