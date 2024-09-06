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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 17:58 |
705
0

Стало известно, сколько Карпаты заплатили за аренду бразильца

У львовян есть опция выкупа Бруниньо

06 сентября 2024, 17:58 |
705
0
Стало известно, сколько Карпаты заплатили за аренду бразильца
ФК Карпаты Львов. Бруниньо

Как стало известно Sport.ua, годовая аренда бразильского полузащитника Бруниньо из «Атлетико Минейро» обойдется «Карпатам» в около 100 тысяч евро.

Сейчас у «Карпат» есть право выкупа 24-летнего новичка, конечно, если его игра удовлетворит тренерский штаб «зелено-белых».

Бразильский легионер сможет дебютировать в «Карпатах» в спарринге с «Вересом», который состоится 8 сентября, а не 7-го, как планировалось.

«Карпаты» занимают 11-е место в чемпионате УПЛ, набрав пять очков, а следующий календарный поединок проведут 14 сентября с «Шахтером».

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты» сообщили о подписании соглашения с 24-летним атакующим полузащитником клуба «Атлетико Минейро» Бруниньо.

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Карпаты Львов инсайд трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Атлетико Минейро
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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