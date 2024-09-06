Стало известно, сколько Карпаты заплатили за аренду бразильца

Как стало известно Sport.ua, годовая аренда бразильского полузащитника Бруниньо из «Атлетико Минейро» обойдется «Карпатам» в около 100 тысяч евро.

Сейчас у «Карпат» есть право выкупа 24-летнего новичка, конечно, если его игра удовлетворит тренерский штаб «зелено-белых».

Бразильский легионер сможет дебютировать в «Карпатах» в спарринге с «Вересом», который состоится 8 сентября, а не 7-го, как планировалось.

«Карпаты» занимают 11-е место в чемпионате УПЛ, набрав пять очков, а следующий календарный поединок проведут 14 сентября с «Шахтером».

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты» сообщили о подписании соглашения с 24-летним атакующим полузащитником клуба «Атлетико Минейро» Бруниньо.