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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 12:06 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:12
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали хавбека из Бразилии

Цвета «львов» будет защищать Бруниньо

06 сентября 2024, 12:06 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:12
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали хавбека из Бразилии
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» уведомили о подписании соглашения с 24-летним атакующим полузащитником клуба «Атлетико Минейро» Бруниньо.

Сообщается, что хавбек будет выступать за «Карпаты» на правах аренды.

Новичок «Карпат» является воспитанником академии «Атлетико Минейро». В 18-летнем возрасте Бруниньо дебютировал за главную команду клуба в бразильской Серии А.

Бразилец является универсальным игроком, основная позиция которого - атакующий полузащитник. Кроме того, Бруниньо выступал на позиции левого вингера.

Ранее сообщалось, что контракт Бруниньо с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2026 года.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Карпаты Львов
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