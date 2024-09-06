ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали хавбека из Бразилии

Львовские «Карпаты» уведомили о подписании соглашения с 24-летним атакующим полузащитником клуба «Атлетико Минейро» Бруниньо.

Сообщается, что хавбек будет выступать за «Карпаты» на правах аренды.

Новичок «Карпат» является воспитанником академии «Атлетико Минейро». В 18-летнем возрасте Бруниньо дебютировал за главную команду клуба в бразильской Серии А.

Бразилец является универсальным игроком, основная позиция которого - атакующий полузащитник. Кроме того, Бруниньо выступал на позиции левого вингера.

Ранее сообщалось, что контракт Бруниньо с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2026 года.