Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 18:34 |
1000
0

Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А

«Зелено-белые» подписали интересного легионера

05 сентября 2024, 18:34 |
1000
0
Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А
instagram.com/lbrunoroberto

Клуб украинской Премьер-лиги «Карпаты» усилился 24-летним атакующим полузащитником «Атлетико Минейро» Бруниньо.

Бразильский легионер уже внесен в заявку «львов» на официальном сайте УПЛ. Он будет выступать за «Карпаты» под 37-м игровым номером.

По информации Transfermarkt, «Карпаты» арендовали Бруниньо на один сезон.

Бруниньо является воспитанником академии «Атлетико Минейро». На родине он выступал за ряд команд на правах аренды, имеет на своем счету 55 матчей в бразильской Серии А (2 забитых мяча).

Контракт Бруниньо с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

По теме:
Роналду агитирует экс-игрока Реала перейти в Аль-Наср
Расплакался и исчез. Форвард Лиона сорвал свой трансфер в Фулхэм
Звездный полузащитник МЮ не перейдет в Галатасарай
Карпаты Львов аренда игрока трансферы УПЛ Атлетико Минейро трансферы
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бокс | 05 сентября 2024, 08:48 0
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы

Александр победил Майриса в 2018 году

ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»
Теннис | 05 сентября 2024, 11:30 18
ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»
ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»

Теннисистка из Казахстана попыталась оправдаться

Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 18:47
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Теннис | 05.09.2024, 06:01
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Бокс | 05.09.2024, 00:17
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 2
Другие виды
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 1
Футбол
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 5
Теннис
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем