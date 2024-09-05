Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А

Клуб украинской Премьер-лиги «Карпаты» усилился 24-летним атакующим полузащитником «Атлетико Минейро» Бруниньо.

Бразильский легионер уже внесен в заявку «львов» на официальном сайте УПЛ. Он будет выступать за «Карпаты» под 37-м игровым номером.

По информации Transfermarkt, «Карпаты» арендовали Бруниньо на один сезон.

Бруниньо является воспитанником академии «Атлетико Минейро». На родине он выступал за ряд команд на правах аренды, имеет на своем счету 55 матчей в бразильской Серии А (2 забитых мяча).

Контракт Бруниньо с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 миллион евро.