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05 января 2025, 04:01 | Обновлено 05 января 2025, 04:25
231
0

ФОТО. ФАНАТКА ДНЯ. Инес Троккиа – повод попереживать за Интер

Сегодня знакомимся с одной из самых красивых болельщиц миланского суперклуба

05 января 2025, 04:01 | Обновлено 05 января 2025, 04:25
231
0
ФОТО. ФАНАТКА ДНЯ. Инес Троккиа – повод попереживать за Интер
Instagram. Инес Троккиа

Итальянская модель Инес Троккиа является одной из самых ярких болельщиц в мировом футболе.

Модель и спортивная журналистка болеет за миланский «Интер» и сборную Италии.

Также девушка имеет доход со своей Instagram-страницы, где она собрала 1,7 млн подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка отличается своей изысканной красотой и любовью к фотографиям «на грани»:

«Желаю вам всего наилучшего... и я – лучшая», – скромно пишет про себя итальянская красавица.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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