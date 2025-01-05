Другие новости05 января 2025, 04:01 | Обновлено 05 января 2025, 04:25
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ФОТО. ФАНАТКА ДНЯ. Инес Троккиа – повод попереживать за Интер
Сегодня знакомимся с одной из самых красивых болельщиц миланского суперклуба
05 января 2025, 04:01 | Обновлено 05 января 2025, 04:25
231
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Итальянская модель Инес Троккиа является одной из самых ярких болельщиц в мировом футболе.
Модель и спортивная журналистка болеет за миланский «Интер» и сборную Италии.
Также девушка имеет доход со своей Instagram-страницы, где она собрала 1,7 млн подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка отличается своей изысканной красотой и любовью к фотографиям «на грани»:
«Желаю вам всего наилучшего... и я – лучшая», – скромно пишет про себя итальянская красавица.
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