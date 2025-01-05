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  4. Сабо не верит, что у Козловского заканчиваются деньги на Рух
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 05:10 |
135
0

Сабо не верит, что у Козловского заканчиваются деньги на Рух

Январские страсти по-львовски продолжаются

05 января 2025, 05:10 |
135
0
Сабо не верит, что у Козловского заканчиваются деньги на Рух

Информация о грядущем слиянии двух львовских клубов - «Карпат» и «Руха» вызвала нешуточную реакцию в футбольных кругах Украины. Мыслями об этом изо дня в день делятся разные специалисты, которые видят эту ситуацию по-своему.

Сделал это и один из самых авторитетных украинских специалистов, бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Об этом уже много писали. Однако пока что нет информации, что это на сто процентов, - сказал он в комментарии для Sport.ua. - Каково мое мнение по этому поводу в целом? У людей есть деньги, а один из них хочет содержать команду. Да и второй теперь тоже... Что касается «Карпат», то даже не знаю, кто там будет руководить.

– Говорят, что возможная причина заключается в том, что у владельца «Руха» Григория Козловского возникли финансовые сбои, из-за чего он идет на объединение с «Карпатами».

– Я думаю, что у него есть деньги. Тем более, что он построил целый спортивный комплекс, содержит Академию и команду. Деньги зарабатываются, фирма ведь работает. Впрочем, что сейчас гадать. Посмотрим, как оно будет.

Ранее мы сообщали, что «Рух» начал экономить и сменит арену домашних матчей в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов инсайд Йожеф Сабо Григорий Козловский
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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