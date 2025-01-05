Альмерия – Севилья – 4:1. Хет-трик Луиса Суареса. Видео голов

5 января лидер Сегунды «Альмерия» принимал на своем поле «Севилью».

Гости начали матч так, как и должен действовать фаворит. Уже на 5-й минуте Иссак Ромеро открыл счет. Однако это было все, на что смогла «Севилья» в этой игре.

Первый тайм завершился со счетом 0:1.

Сразу после перерыва игроки «Альмерии» бросились отыгрываться. На 49-й минуте Марези сравнял счет. А потом колумбийский форвард Луис Суарес оформил хет-трик, фактически уничтожив соперников и выведя «Альмерию» в 1/8 финала Кубка.

Кубок Испании. 1/16 финала. 4 января

Альмерия – Севилья – 4:1

Голы: Марези, 49, Л. Суарес, 54, 78, 90+6, - Ромеро, 5

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