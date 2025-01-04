Португалия04 января 2025, 21:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:02
627
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Трубин не помог. Бенфика проиграла второй подряд матч чемпионата
Снова поражение, на сей раз дома
04 января 2025, 21:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:02
627
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Бенфика провела первый матч в 2025 году. Команда Анатолия Трубина на своем поле проиграла Браге 1:2, потерпев второе кряду поражение после неудачи в поединке против Спортинга.
Орлы проиграли домашний матч чемпионата впервые с августа. Украинский кипер отыграл весь матч, пропустив два гола с двух ударов в створ.
Бенфика с 38 очками отстает от лидера Спортинга на 3 пункта.
Чемпионат Португалии. 17-й тур
Бенфика – Брага 1:2
Голы: Кабрал, 77 – Наварро, 17, Бамбу, 40
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