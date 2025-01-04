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Чемпионат Португалии
Бенфика
04.01.2025 20:00 – FT 1 : 2
Брага
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Португалия
04 января 2025, 21:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:02
627
0

Трубин не помог. Бенфика проиграла второй подряд матч чемпионата

Снова поражение, на сей раз дома

04 января 2025, 21:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:02
627
0
Трубин не помог. Бенфика проиграла второй подряд матч чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

Бенфика провела первый матч в 2025 году. Команда Анатолия Трубина на своем поле проиграла Браге 1:2, потерпев второе кряду поражение после неудачи в поединке против Спортинга.

Орлы проиграли домашний матч чемпионата впервые с августа. Украинский кипер отыграл весь матч, пропустив два гола с двух ударов в створ.

Бенфика с 38 очками отстает от лидера Спортинга на 3 пункта.

Чемпионат Португалии. 17-й тур

Бенфика – Брага 1:2
Голы: Кабрал, 77 – Наварро, 17, Бамбу, 40

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Анатолий Трубин Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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