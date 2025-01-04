Трубин не помог. Бенфика проиграла второй подряд матч чемпионата

Бенфика провела первый матч в 2025 году. Команда Анатолия Трубина на своем поле проиграла Браге 1:2, потерпев второе кряду поражение после неудачи в поединке против Спортинга.

Орлы проиграли домашний матч чемпионата впервые с августа. Украинский кипер отыграл весь матч, пропустив два гола с двух ударов в створ.

Бенфика с 38 очками отстает от лидера Спортинга на 3 пункта.

Чемпионат Португалии. 17-й тур

Бенфика – Брага 1:2

Голы: Кабрал, 77 – Наварро, 17, Бамбу, 40