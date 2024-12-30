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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
29.12.2024 22:30 – FT 1 : 0
Бенфика
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Португалия
30 декабря 2024, 01:23 | Обновлено 30 декабря 2024, 01:25
120
0

Спортинг – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Португалии

30 декабря 2024, 01:23 | Обновлено 30 декабря 2024, 01:25
120
0
Спортинг – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

В поединке на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 1:0

Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, пропустив один мяч.

Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Жени Катаму из Мозамбика.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео гола, который пропустил Трубин

После 16 туров Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря

Спортинг – Бенфика – 1:0

Голы: Жени Катаму, 29

Видео гола и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика Жени Катаму
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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