Спортинг Лиссабон

Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

В поединке на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 1:0

Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, пропустив один мяч.

Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Жени Катаму из Мозамбика.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео гола, который пропустил Трубин

После 16 туров Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря

Спортинг – Бенфика – 1:0

Голы: Жени Катаму, 29

Видео гола и обзор матча