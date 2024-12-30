Спортинг Лиссабон

Спортинг – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Португалии
Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами Спортинг и Бенфика.
В поединке на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 1:0
Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, пропустив один мяч.
Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Жени Катаму из Мозамбика.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео гола, который пропустил Трубин
После 16 туров Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов.
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря
Спортинг – Бенфика – 1:0
Голы: Жени Катаму, 29
Видео гола и обзор матча
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