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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
29.12.2024 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 декабря 2024, 01:37 |
8
0

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Португалии 29 декабря в 22:30

29 декабря 2024, 01:37 |
8
0
Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ворота орлов защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Перед стартом столичного дерби Бенфика с 38 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У Спортинга 37 пунктов и 3-я позиция.

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Спортинг Лиссабон Бенфика Спортинг - Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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