Спортинг Лиссабон

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Португалии 29 декабря в 22:30
29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Спортинг и Бенфика.
Поединок пройдет на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ворота орлов защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.
Перед стартом столичного дерби Бенфика с 38 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У Спортинга 37 пунктов и 3-я позиция.
Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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