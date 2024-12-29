Спортинг Лиссабон

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ворота орлов защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Перед стартом столичного дерби Бенфика с 38 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У Спортинга 37 пунктов и 3-я позиция.

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.