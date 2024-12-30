Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом
Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов
Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами Спортинг и Бенфика.
В поединке на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 1:0
Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, пропустив один мяч.
Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Жени Катаму из Мозамбика.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео гола, который пропустил Трубин
После 16 туров Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов.
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря
Спортинг – Бенфика – 1:0
Голы: Жени Катаму, 29
Риу Аве – Насьонал – 2:1
Голы: Клейтон, 27, 72 (пен) – Бруну Кошта, 34
Фаренсе – Витория Гимараеш – 2:2
Голы: Клаудио Фалькао, 37, Нето, 90+8 – Густаво, 49, Саму, 90+1
Брага – Каза Пия – 1:2
Голы: Эль-Уаззани, 45+1 – Сеговия, 40, Морейра, 70
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