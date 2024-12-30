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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
29.12.2024 22:30 – FT 1 : 0
Бенфика
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Португалия
30 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:56
161
0

Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом

Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов

30 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:56
161
0
Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

В поединке на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 1:0

Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, пропустив один мяч.

Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Жени Катаму из Мозамбика.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео гола, который пропустил Трубин

После 16 туров Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря

Спортинг – Бенфика – 1:0

Голы: Жени Катаму, 29

Риу Аве – Насьонал – 2:1

Голы: Клейтон, 27, 72 (пен) – Бруну Кошта, 34

Фаренсе – Витория Гимараеш – 2:2

Голы: Клаудио Фалькао, 37, Нето, 90+8 – Густаво, 49, Саму, 90+1

Брага – Каза Пия – 1:2

Голы: Эль-Уаззани, 45+1 – Сеговия, 40, Морейра, 70

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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