Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом

Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

В поединке на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 1:0

Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, пропустив один мяч.

Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Жени Катаму из Мозамбика.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео гола, который пропустил Трубин

После 16 туров Спортинг и Порту набрали по 40 очков, Бенфика имеет 38 баллов.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря

Спортинг – Бенфика – 1:0

Голы: Жени Катаму, 29

Риу Аве – Насьонал – 2:1

Голы: Клейтон, 27, 72 (пен) – Бруну Кошта, 34

Фаренсе – Витория Гимараеш – 2:2

Голы: Клаудио Фалькао, 37, Нето, 90+8 – Густаво, 49, Саму, 90+1

Брага – Каза Пия – 1:2

Голы: Эль-Уаззани, 45+1 – Сеговия, 40, Морейра, 70