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29.12.2024 22:30 - : -
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Португалия
29 декабря 2024, 00:51 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:54
77
0

Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 29 декабря в 22:30 по Киеву

29 декабря 2024, 00:51 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:54
77
0
Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря на «Жозе Алваладе» пройдет матч 16-го тура Примейры Португалии, в котором «Спортинг» (Лиссабон) встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда провела несколько лет под руководством Рубена Аморима. Его не сняли после откровенно неудачного позапрошлого сезона, с падением на 4-е место - и за это наставник отблагодарил уверенным завоеванием чемпионства в 2023/2024. Более того, оступившись в Суперкубке, потом львы и в новом розыгрыше шли очень уверенно... Пока за специалистом не пришел Манчестер Юнайтед, что сделал невероятное предложение португальцам. Проведя с почетом тренера, зелено-белые вдруг резко посыпались без него: в Лиге чемпионов проиграли Арсеналу (1:5!) и Брюгге, и даже в Примейре не набирали очки с Санта-Кларой и Морейренсе. Но потом вроде бы исправились. Сначала победили Боавишту. Потом в экстра-тайме выбили из кубка Санта-Клару. Вот только с Жил Висенте последовала нулевая ничья, и руководство проекта задумалось о новой смене наставника.

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Бенфика

Клуб со Шмидтом вернул себе чемпионское звание в 2023-м году, так что Рогер сохранил пост после неудач следующего сезона. Это, впрочем, не помогло: начинали после летних каникул орлы откровенно слабо, и немца без дальнейших раздумий уволили. Уже с Бруну Лаже было взято 10 очков в 6 матчах Лиги чемпионов и продолжается гонка в кубке, где Эштрелу разгромили 7:0. А спад Спортинга позволил возродить интригу в гонке за лидерство в Примейре. Правда, на неудачи соседа ответили своей осечкой - ничьей на поле новичка, АВС. Но потом уверенно обыграли и Насьонал (2:0), и Эшторил (3:0).

Статистика личных встреч

Орлы не проигрывали в дерби четырежды. Но потом они весной уступили и в полуфинале кубка (львы выиграли 2:1 дома и закончили вничью на выезде), и в Примейре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на победу в дерби примерно равны. Ставим на то, что будет оформлено победу орлов с форой 0 (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
29 декабря 2024 -
22:30
Бенфика
Фора Бенфики (0) 1.92 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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