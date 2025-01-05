ФОТО. Звездный футболист Баварии женится. Девушка – топ-красавица
Альфонсо Дэвис счастлив в новых отношениях
Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис сделал предложение руки и сердца своей девушке Шайенн.
Возлюбленная футболиста ответила согласием, и пара поделилась одинаковым постом на своих страницах в Instagram.
В комментариях под постом Альфонсо и Шайенн поздравляют друзья и подписчики – все поняли суть публикации по роскошному обручальному кольцу.
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Пара вместе с 2023 года, стараясь излишне не афишировать свои отношения.
Ранее Альфонсо встречался с канадской футболисткой Джордин Уитемой, их отношения продлились 5 лет.
Новая девушка Дэвиса – певица, которая выступает под псевдонимом SheyJ.
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