ДЕВУШКА ДНЯ. Джордин Уитема – бывшая Альфонсо Дэвиса, девушка мечты
Сегодня вспоминаем канадскую красавицу
Джордин Уитема считается одной из самых красивых футболисток планеты.
Всемирную известность девушка получила после того, как их роман с Альфонсо Дэвисом стал достоянием общественности.
Уитема и Дэвис познакомились, когда играли за канадский «Ванкувер Вайткепс», вместе переехали в Европу, но играли за разные клубы: «ПСЖ» и «Баварию» соответственно.
Со временем отношения на расстоянии были разрушены и пара приняла решение разойтись.
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Сейчас Джордин – одна из лидерок «Сиэтл Рейн» и сборной Канады.
И сейчас у неё – новая любовь.
Красавица встречается с Хулио Родригесом – звездой MLB, доминиканцем, который также выступает за местную команду: «Сиэтл Маринерс».
Джордин – один из топовых инфлюенсеров в женском футболе, её влияние отмечает компания New Balance, подписавшая контракт с канадийкой совсем недавно.
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