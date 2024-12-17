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17 декабря 2024, 05:06 | Обновлено 17 декабря 2024, 05:07
549
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Джордин Уитема – бывшая Альфонсо Дэвиса, девушка мечты

Сегодня вспоминаем канадскую красавицу

17 декабря 2024, 05:06 | Обновлено 17 декабря 2024, 05:07
549
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Джордин Уитема – бывшая Альфонсо Дэвиса, девушка мечты
Instagram. Джордин Уитема

Джордин Уитема считается одной из самых красивых футболисток планеты.

Всемирную известность девушка получила после того, как их роман с Альфонсо Дэвисом стал достоянием общественности.

Уитема и Дэвис познакомились, когда играли за канадский «Ванкувер Вайткепс», вместе переехали в Европу, но играли за разные клубы: «ПСЖ» и «Баварию» соответственно.

Со временем отношения на расстоянии были разрушены и пара приняла решение разойтись.

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Сейчас Джордин – одна из лидерок «Сиэтл Рейн» и сборной Канады.

И сейчас у неё – новая любовь.

Красавица встречается с Хулио Родригесом – звездой MLB, доминиканцем, который также выступает за местную команду: «Сиэтл Маринерс».

Джордин – один из топовых инфлюенсеров в женском футболе, её влияние отмечает компания New Balance, подписавшая контракт с канадийкой совсем недавно.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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