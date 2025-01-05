ФОТО. Жена Зубкова впечатлила новыми снимками. Почти огололила груди

Анна Зубкова снова опубликовала довольно провокационный контент на своей странице в Instagram.

Жена вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова похвасталась откровенными фото, в которых основной фокус упирается в роскошную фигуру красавицы.

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«Роскошная 🔥😍😍», «Королева 👑», «Очень..!!!😍🔥🔥🔥», – фолловеры Анны в полном восторге от публикаций блогерки.

Напомним, что муж Анны Зубковой может покинуть «Шахтер» в зимнее трансферное окно.