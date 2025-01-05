Другие новости05 января 2025, 05:01 |
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ФОТО. Жена Зубкова впечатлила новыми снимками. Почти огололила груди
Анна Зубкова не особо скромничает
05 января 2025, 05:01 |
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Анна Зубкова снова опубликовала довольно провокационный контент на своей странице в Instagram.
Жена вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова похвасталась откровенными фото, в которых основной фокус упирается в роскошную фигуру красавицы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Роскошная 🔥😍😍», «Королева 👑», «Очень..!!!😍🔥🔥🔥», – фолловеры Анны в полном восторге от публикаций блогерки.
Напомним, что муж Анны Зубковой может покинуть «Шахтер» в зимнее трансферное окно.
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