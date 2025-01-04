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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 01:33 | Обновлено 04 января 2025, 01:37
154
0

«За него деньги еще дают?». Реакция фанатов на возможный переход Зубкова

Александр Зубков привлек внимание Сан-Диего и Трабзонспора

04 января 2025, 01:33 | Обновлено 04 января 2025, 01:37
154
0
«За него деньги еще дают?». Реакция фанатов на возможный переход Зубкова
Александр Зубков

Украинский вингер «Шахтера» Александр Зубков привлек внимание двух клубов американского «Сан-Диего» и турецкого «Трабзонспора». «Сан-Диего» предложил за 28-летнего футболиста 5 миллионов долларов, однако в «Шахтере» настроены на более высокую цену.

«Трабзонспор», несмотря на приостановленные ранее переговоры, снова нацелен на подписание Зубкова и готов предложить 8 миллионов евро – максимальную возможную сумму для клуба. В этом сезоне Зубков сыграл 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 6 ассистов.

Мнение болельщиков разделилось о возможном переходе Зубкова.

Владимир: «Для Зубков это действительно выход на другой уровень. Может быть и стрельнет в Турции. В «Шахтере» для него нет перспектив. Тем более там Срна, который незаметно хоронит команду».

Дмитрий Мюллер: «Такого орла нужно минимум за 10ку млн отдавать».

Мар'ян: «Захотел просто съ**аться с страны пока не поздно».

Hummel: «Амейзинг. За него даже денег дадут».

Airdrop: «По слухам я так понял, что Зубков сам захотел свалить вот и все, уже столько вбросов о его переходе было».

Kolia: «Парень просто хочет свалить из страны, что здесь странного».

Nazar Abramov: «Люди такие интересные. А кто играть будет? На уровне УПЛ Зубков разрывает. Да – это не уровень ЛЧ, но такие украинские реалии».

Петро Порошенко: «Зачем «Шахтеру» продавать Зубкова. Кто тогда играть будет? вся та бразильская тусовка приехала на заработки».

Женя: «Продадут, «Шахтер» умеет продавать».

Misha: «За него деньги еще дают?».

Stasovvskiy: «Мало кто знает, но когда Зубков бьет по воротам, то мяч обычно летит как раз в направлении Сан Диего и Лас Вегаса. Можно как раз посылку из Украины в США так передавать».

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Александр Зубков Шахтер Донецк Сан-Диего (MLS) Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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