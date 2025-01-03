«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду откровенно рассказал о своем будущем. Португалец прозрачно намекнул, что продолжит выступать в Саудовской Аравии.

«Я счастлив в Саудовской Аравии, и моя семья счастлива. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Нужно упорно работать, уважать клуб и контракт. «Аль-Наср» должен выиграть еще больше титулов.

В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Действующий контракт Криштиану с Аль-Насром завершается летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Аль-Насра» окончательно определилось с будущим Криштиану Роналду.