«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
Португалец готов продлить контракт с «Аль-Насром»
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду откровенно рассказал о своем будущем. Португалец прозрачно намекнул, что продолжит выступать в Саудовской Аравии.
«Я счастлив в Саудовской Аравии, и моя семья счастлива. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Нужно упорно работать, уважать клуб и контракт. «Аль-Наср» должен выиграть еще больше титулов.
В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Действующий контракт Криштиану с Аль-Насром завершается летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Аль-Насра» окончательно определилось с будущим Криштиану Роналду.
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