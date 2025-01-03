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  4. «Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
Саудовская Аравия
03 января 2025, 19:58 |
2849
0

«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть

Португалец готов продлить контракт с «Аль-Насром»

03 января 2025, 19:58 |
2849
0
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду откровенно рассказал о своем будущем. Португалец прозрачно намекнул, что продолжит выступать в Саудовской Аравии.

«Я счастлив в Саудовской Аравии, и моя семья счастлива. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Нужно упорно работать, уважать клуб и контракт. «Аль-Наср» должен выиграть еще больше титулов.

В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Действующий контракт Криштиану с Аль-Насром завершается летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Аль-Насра» окончательно определилось с будущим Криштиану Роналду.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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