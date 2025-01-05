«А где Ольмо?». Болельщики Барбастро потроллили Барселону

Эпопея с регистрацией Дани Ольмо дошла даже до низших дивизионов, в частности до соперника «Барселоны» в Кубке Испании – «Барбастро».

Болельщики этой команды перед матчем спели песню, посвященную испанскому игроку каталонцев.

«Где Дани Ольмо? Дани Ольмо, ты где?» – звучало с трибун стадиона в Барбастро.

Проблему с регистрацией игрока болельщики высмеяли, но «Барселона» все равно уверенно одолела своего соперника со счетом 4:0.

Ранее стало известно, что Ла Лига окончательно отказала «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Виктора Пау. Руководство каталонского клуба уже готовит очередной иск в суд.

Если Ольмо не сможет играть во второй половине чемпионата, его контракт содержит пункт о возможности досрочного расторжения сотрудничества с «Барселоной».