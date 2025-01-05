«А где Ольмо?». Болельщики Барбастро потроллили Барселону
Правда, это команде не помогло в кубковом матче
Эпопея с регистрацией Дани Ольмо дошла даже до низших дивизионов, в частности до соперника «Барселоны» в Кубке Испании – «Барбастро».
Болельщики этой команды перед матчем спели песню, посвященную испанскому игроку каталонцев.
«Где Дани Ольмо? Дани Ольмо, ты где?» – звучало с трибун стадиона в Барбастро.
Проблему с регистрацией игрока болельщики высмеяли, но «Барселона» все равно уверенно одолела своего соперника со счетом 4:0.
Ранее стало известно, что Ла Лига окончательно отказала «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Виктора Пау. Руководство каталонского клуба уже готовит очередной иск в суд.
Если Ольмо не сможет играть во второй половине чемпионата, его контракт содержит пункт о возможности досрочного расторжения сотрудничества с «Барселоной».
'Barbastro abraza su sueño'.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 4, 2025
🥂⚽️ Marchando ración copera:
⚔️ U.D. Barbastro - Barça.
Ya, en Movistar Plus+ (dial 7).
📎 https://t.co/d9CjSqo8Sn#LaCopaMola pic.twitter.com/SfcfZNEZZD
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