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  4. «А где Ольмо?». Болельщики Барбастро потроллили Барселону
Испания
05 января 2025, 03:50 |
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«А где Ольмо?». Болельщики Барбастро потроллили Барселону

Правда, это команде не помогло в кубковом матче

05 января 2025, 03:50 |
20
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«А где Ольмо?». Болельщики Барбастро потроллили Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Эпопея с регистрацией Дани Ольмо дошла даже до низших дивизионов, в частности до соперника «Барселоны» в Кубке Испании – «Барбастро».

Болельщики этой команды перед матчем спели песню, посвященную испанскому игроку каталонцев.

«Где Дани Ольмо? Дани Ольмо, ты где?» – звучало с трибун стадиона в Барбастро.

Проблему с регистрацией игрока болельщики высмеяли, но «Барселона» все равно уверенно одолела своего соперника со счетом 4:0.

Ранее стало известно, что Ла Лига окончательно отказала «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Виктора Пау. Руководство каталонского клуба уже готовит очередной иск в суд.

Если Ольмо не сможет играть во второй половине чемпионата, его контракт содержит пункт о возможности досрочного расторжения сотрудничества с «Барселоной».

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Кубок Испании по футболу Барселона Барбастро Дани Ольмо болельщики
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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