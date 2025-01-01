«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Лондонцам советуют сохранить украинца
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Эксперты известного британского издания The Standard дали совет «Челси», что делать с украинцем.
«Уже в январе его будущее могло быть под большим вопросом, но проваленный допинг-тест поставил его карьеру на паузу, пока клуб ждет результатов пробы «Б». У «Челси» нет выборы, как сохранить Мудрика в своем составе на январское трансферное окно», – пишет The Standard.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мохамед Салах может стать игроком «ПСЖ»
«Рома» 5 января сыграет римское дерби с »Лацио»