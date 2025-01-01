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  4. «Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Англия
01 января 2025, 22:43 |
1709
0

«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала

Лондонцам советуют сохранить украинца

01 января 2025, 22:43 |
1709
0
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Эксперты известного британского издания The Standard дали совет «Челси», что делать с украинцем.

«Уже в январе его будущее могло быть под большим вопросом, но проваленный допинг-тест поставил его карьеру на паузу, пока клуб ждет результатов пробы «Б». У «Челси» нет выборы, как сохранить Мудрика в своем составе на январское трансферное окно», – пишет The Standard.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник: Evening Standard
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