«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Эксперты известного британского издания The Standard дали совет «Челси», что делать с украинцем.

«Уже в январе его будущее могло быть под большим вопросом, но проваленный допинг-тест поставил его карьеру на паузу, пока клуб ждет результатов пробы «Б». У «Челси» нет выборы, как сохранить Мудрика в своем составе на январское трансферное окно», – пишет The Standard.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.