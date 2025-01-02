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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 21:09 | Обновлено 02 января 2025, 21:10
1763
1

Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах

15 января горняки в Турции сыграют товарищеский поединок против команды Лудогорец

02 января 2025, 21:09 | Обновлено 02 января 2025, 21:10
1763
1
Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах
Getty Images/Global Images Ukraine. Команда Лудогорец

Команда Лудогорец из Болгарии стал вторым объявленным соперником донецкого Шахтера на зимних сборах горняков.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба клуба из города Разград. Матч состоится 15 января, время начала встречи – 16:00. Наставник Лудогорца – экс-тренер донецкой команды Игор Йовичевич.

Шахтер под руководством Марино Пушича проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, где команда соберется уже 4 января. Горняки сыграют три контрольных поединка.

Помимо Лудогорца, также известно, что Шахтер 9 января встретится с Динамо Загреб. С кем подопечные Пушича проведут еще один спарринг пока неизвестно.

Следующие официальные матчи Шахтер проведет 22 и 29 января против Бреста и Боруссией Дортмунд соответственно в Лиге чемпионов.

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Игор Йовичевич Лудогорец товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков Источник: Лудогорец
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