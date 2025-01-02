Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах
15 января горняки в Турции сыграют товарищеский поединок против команды Лудогорец
Команда Лудогорец из Болгарии стал вторым объявленным соперником донецкого Шахтера на зимних сборах горняков.
Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба клуба из города Разград. Матч состоится 15 января, время начала встречи – 16:00. Наставник Лудогорца – экс-тренер донецкой команды Игор Йовичевич.
Шахтер под руководством Марино Пушича проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, где команда соберется уже 4 января. Горняки сыграют три контрольных поединка.
Помимо Лудогорца, также известно, что Шахтер 9 января встретится с Динамо Загреб. С кем подопечные Пушича проведут еще один спарринг пока неизвестно.
Следующие официальные матчи Шахтер проведет 22 и 29 января против Бреста и Боруссией Дортмунд соответственно в Лиге чемпионов.
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