Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах

Команда Лудогорец из Болгарии стал вторым объявленным соперником донецкого Шахтера на зимних сборах горняков.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба клуба из города Разград. Матч состоится 15 января, время начала встречи – 16:00. Наставник Лудогорца – экс-тренер донецкой команды Игор Йовичевич.

Шахтер под руководством Марино Пушича проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, где команда соберется уже 4 января. Горняки сыграют три контрольных поединка.

Помимо Лудогорца, также известно, что Шахтер 9 января встретится с Динамо Загреб. С кем подопечные Пушича проведут еще один спарринг пока неизвестно.

Следующие официальные матчи Шахтер проведет 22 и 29 января против Бреста и Боруссией Дортмунд соответственно в Лиге чемпионов.