Шахтер в январе проведет спаринг с хорватским топ-клубом

Донецкий Шахтер во время подготовки ко второй половине сезона проведет товарищеский матч против загребского Динамо.

Контрольный поединок состоится в турецкой Анталии 9 января в 16:00 по киевскому времени, сообщила пресс-служба хорватского клуба.

Шахтер занимает третье место в УПЛ с отставанием в 10 очков от Динамо Киев (имеет одну игру в запасе). В Лиге чемпионов 2024/25 горняки занимают 27-ю позицию, имея в активе 4 очка.

Динамо Загреб в чемпионате Хорватии идет на третье место. В Лиге чемпионов хорватская команда набрала 8 очков (24-я позиция).

Шахтер будет готовиться к матчам Лиги чемпионов против французского Бреста (22 января) и немецкой Боруссии Дортмунд (29 января). В УПЛ подопечные Пушича вернутся к игре в конце февраля – в 18-м туре горняки будут принимать Левый Берег.