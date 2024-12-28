Шахтер в январе проведет спаринг с хорватским топ-клубом
Соперником горняков на сборах в Турции 9 января будет Динамо Загреб
Донецкий Шахтер во время подготовки ко второй половине сезона проведет товарищеский матч против загребского Динамо.
Контрольный поединок состоится в турецкой Анталии 9 января в 16:00 по киевскому времени, сообщила пресс-служба хорватского клуба.
Шахтер занимает третье место в УПЛ с отставанием в 10 очков от Динамо Киев (имеет одну игру в запасе). В Лиге чемпионов 2024/25 горняки занимают 27-ю позицию, имея в активе 4 очка.
Динамо Загреб в чемпионате Хорватии идет на третье место. В Лиге чемпионов хорватская команда набрала 8 очков (24-я позиция).
Шахтер будет готовиться к матчам Лиги чемпионов против французского Бреста (22 января) и немецкой Боруссии Дортмунд (29 января). В УПЛ подопечные Пушича вернутся к игре в конце февраля – в 18-м туре горняки будут принимать Левый Берег.
Plavi će pripreme odraditi u Turskoj od 6. do 16. siječnja 2025. i odigrati četiri pripremne utakmice 💙💪🏻 pic.twitter.com/QekdhcCLv0— GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 27, 2024
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