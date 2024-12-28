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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:00
124
1

Шахтер в январе проведет спаринг с хорватским топ-клубом

Соперником горняков на сборах в Турции 9 января будет Динамо Загреб

28 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:00
124
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Шахтер в январе проведет спаринг с хорватским топ-клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Загреб

Донецкий Шахтер во время подготовки ко второй половине сезона проведет товарищеский матч против загребского Динамо.

Контрольный поединок состоится в турецкой Анталии 9 января в 16:00 по киевскому времени, сообщила пресс-служба хорватского клуба.

Шахтер занимает третье место в УПЛ с отставанием в 10 очков от Динамо Киев (имеет одну игру в запасе). В Лиге чемпионов 2024/25 горняки занимают 27-ю позицию, имея в активе 4 очка.

Динамо Загреб в чемпионате Хорватии идет на третье место. В Лиге чемпионов хорватская команда набрала 8 очков (24-я позиция).

Шахтер будет готовиться к матчам Лиги чемпионов против французского Бреста (22 января) и немецкой Боруссии Дортмунд (29 января). В УПЛ подопечные Пушича вернутся к игре в конце февраля – в 18-м туре горняки будут принимать Левый Берег.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Загреб
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Это хорошо, достойный спарринг-партнёр. Побольше бы спаррингов из соперниками такого уровня в эту зимнюю паузу - и, глядишь, дела бы наладились.
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