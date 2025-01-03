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Англия
03 января 2025, 01:08 | Обновлено 03 января 2025, 01:09
236
0

Борнмут принял важное решение по трансферу Забарного. Что будет в январе?

«Вишни» не продадут футболиста зимой

03 января 2025, 01:08 | Обновлено 03 января 2025, 01:09
236
0
Борнмут принял важное решение по трансферу Забарного. Что будет в январе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Однако трансфера Ильи в январское окно 2025 года не стоит ждать. «Борнмут» принял категорическое решение – Забарный недоступен для трансфера зимой. Руководство «вишен» уверено, что Забарный станет ключевым аспектом, который поможет команде попасть в еврокубки. «Борнмут» начнет выслушивать предложения по трансферу игрока летом 2025 года. Главными фаворитами на Забарного являются лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Тоттенхэм трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник
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