Борнмут принял важное решение по трансферу Забарного. Что будет в январе?

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Однако трансфера Ильи в январское окно 2025 года не стоит ждать. «Борнмут» принял категорическое решение – Забарный недоступен для трансфера зимой. Руководство «вишен» уверено, что Забарный станет ключевым аспектом, который поможет команде попасть в еврокубки. «Борнмут» начнет выслушивать предложения по трансферу игрока летом 2025 года. Главными фаворитами на Забарного являются лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.