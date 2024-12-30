ОФИЦИАЛЬНО. Еще 1 португалец. Консейсау стал главным тренером Милана
Сержиу Консейсау подписал контракт с итальянским грандом
Португальский тренер Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана», сообщает официальный сайт клуба.
Португальский специалист подписал соглашение, которое действует до лета 2026 года.
Предыдущим клубом Сержиу был «Порту», в котором он работал 7 лет.
«Клуб тепло приветствует Сержио и его сотрудников и желает им успешной и плодотворной работы», – сообщает клуб на своей официальной странице.
«Милан» за 17 туров Серии А набрал 27 очков и шел на 8-м месте чемпионата. В Лиге чемпионов после 6 туров «россонери» идут на 12 месте.
Ранее сообщалось о то, что Паулу Фонсека покинул пост тренера «Милана».
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