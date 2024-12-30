ОФИЦИАЛЬНО. Еще 1 португалец. Консейсау стал главным тренером Милана

Португальский тренер Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана», сообщает официальный сайт клуба.

Португальский специалист подписал соглашение, которое действует до лета 2026 года.

Предыдущим клубом Сержиу был «Порту», в котором он работал 7 лет.

«Клуб тепло приветствует Сержио и его сотрудников и желает им успешной и плодотворной работы», – сообщает клуб на своей официальной странице.

«Милан» за 17 туров Серии А набрал 27 очков и шел на 8-м месте чемпионата. В Лиге чемпионов после 6 туров «россонери» идут на 12 месте.

Ранее сообщалось о то, что Паулу Фонсека покинул пост тренера «Милана».