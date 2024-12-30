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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера
Италия
30 декабря 2024, 11:20 |
1271
4

ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера

Паулу Фонсека больше не является тренером итальянского гранда

30 декабря 2024, 11:20 |
1271
4
ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Милан» официально объявил о том что экс-тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека уволен с поста коуча команды.

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека уволен с должности главного тренера основной мужской команды. Клуб выражает свою благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – сообщение от клуба с официального сайта.

Под руководством Паулу Фонсеки «Милан» за 17 туров Серии А набрал 27 очков и шел на 8-м месте чемпионата. В Лиге чемпионов после 6 туров «россонери» идут на 12 месте.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» сыграл вничью с «Ромой».

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Данііл Киріяка Источник: ФК Милан
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Комментарии 4
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Wlad West
У него теперь клеймо на всю оставшуюся жизнь - бывший тренер шахты)))
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Alehandro
Дивно. Вчора проти Роми Мілан виглядав досить солідно
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Lulinnha
При такой конкуренции 8 место это норма. Задача Милана это 4-е место. 
Но у них свои фантазии... 
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