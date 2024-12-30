ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера

«Милан» официально объявил о том что экс-тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека уволен с поста коуча команды.

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека уволен с должности главного тренера основной мужской команды. Клуб выражает свою благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – сообщение от клуба с официального сайта.

Под руководством Паулу Фонсеки «Милан» за 17 туров Серии А набрал 27 очков и шел на 8-м месте чемпионата. В Лиге чемпионов после 6 туров «россонери» идут на 12 месте.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» сыграл вничью с «Ромой».