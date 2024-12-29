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Чемпионат Италии
Милан
29.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Рома
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Италия
29 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:41
1472
3

Довбик – ассист, но с игрой беда. Рома сыграла вничью с Миланом

Команды обменялись голами в горячем первом тайме, но после перерыва перегорели

29 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:41
1472
3
Довбик – ассист, но с игрой беда. Рома сыграла вничью с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия A, в отличие от английской Премьер-лиги, таки имела неделю отдыха, в течение которой футболисты и болельщики могли и за рождественским столом в кругу семьи посидеть, и как следует отдохнуть перед очередным туром национального первенства. Восемнадцатым по счету, кстати, поэтому в следующий уик-энд уже будем пересекать экватор соревнований.

К этому этапу «Милан» и «Рома» подходят явно не с теми результатами, на которые рассчитывали в начале сезона, находясь в середине турнирной таблицы без особых надежд на стремительное улучшение их положения. В «россонери» в очередной раз собираются «увольнять» главного тренера Паулу Фонсеку за последние полгода, а у «волков» этот бурный этап развития уже прошел, и теперь они под руководством Клаудио Раньери и с украинским нападающим Артемом Довбыком пытаются найти собственные лучшие кондиции. Получается это делать со скрипом, но неважно – матч на «Сан Сиро» все равно принадлежал к тройке больших противостояний Италии этого уик-энда.

От этого матча остались довольно неоднозначные впечатления. Вроде и интересным был первый тайм в исполнении обеих команд, пусть и по результативности они явно не до конца раскрыли свой потенциал. Даже обменяться голами посреди первой половины встречи им удалось, а Довбик смог записать на свой счет красивый ассист пяткой на Дибалу, чем удалось ответить на гол Рейндерса во время контратаки.

Но в целом сценарий до перерыва был явно не в пользу «волков», потому что перед воротами Свилара постоянно возникала опасность, а вот Меньяну работы иногда явно не хватало. Разве что Довбык еще в начале игры первым же своим моментом попал в правую стойку ворот француза.

Завершение же первого тайма сопровождал довольно спорный эпизод внутри штрафной «Ромы», когда падение Рейндерса вполне походило на фол защитника римлян, но арбитры были с этим не согласны, а уже с их решением оказались не согласны Тео Эрнандес и Альваро Мората. И если игроков просто предупредили, то для главного тренера Фонсеки это была уже вторая карточка, так что «Милан» остался без руководителя на второй тайм.

Как ни странно, но при таких условиях хозяева даже вполне неплохо провели начало второй половины матча, когда могли забивать с помощью дальних ударов Беннасера и Чуквезе, но Свилар снова спас «Рому» от пропущенных голов. А дальше игра немного затянулась из-за мышечной травмы у Чуквезе, и этого вполне хватило для того, чтобы мы еще долго ждали хоть какого-то момента у любых ворот. Дождались на последних минутах, но Эль-Шаарави Меньяна в правую девятку не пробил, так что ничья в итоге.

«Милан» посреди недели сыграет против туринского «Ювентуса» в матче полуфинала Суперкубка Италии, после чего через уик-энд будет принимать сардинский «Кальяри», а «Роме» в следующие выходные проведет домашнее дерби против «Лацио.

Итальянская Серия А. 18-й тур.

«Милан» – «Рома» – 1:1

Голы: Рейндерс, 16 – Дибала, 23

Предупреждения: Эрнандес, 43, Мората, 44, Рейндерс, 82 – Коне, 4, Хуммельс, 13, Паредес, 67, Челик, 71

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Габбия, Тиав, Эмерсон – Фофана, Терраччано (Беннасер, 46) – Хименес, Рейндерс, Чуквезе (Абрагам, 61) – Мората (Камарда, 86).

«Рома»: Свилар – Ндика, Гуммельс (Челик, 46), Манчини – Анхелиньо, Пизилли, Паредес, Коне (Пеллегрини, 46), Салемакерс (Эль Шаарави, 79) – Довбик (Шомуродов, 86), Дибала.

Арбитр: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия).

Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).

Удары (в створ): 21 (7) – 12 (5)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 1 – 6.

МИЛАН – РОМА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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TolsTIyELF
Даже критиковать его не хочется, вся команда сыграла на одном уровне. Неплохой пас дал, но нужно быть жестче. 
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0
Дыряво с пердя🤣
Ювентус-Фиорентина игра была в раз 10 лучше
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-1
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