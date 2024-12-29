29 декабря на «Сан-Сиро» пройдет матч 18-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда при Стефано Пиоли добилась многого, от возвращения в Лигу чемпионов, в которой доходили до полуфинала, и до, главное, скудетто. Да и второе место в прошлом сезоне вполне можно было считать неплохим результатом, но у руководства проекта были свои оценки. Они все же сменили тренера, но как начал Паулу Фонсека с осечек после возвращения в Италию, так и продолжил со своими подопечными демонстрировать самые противоречивые результаты. Да, россонери продолжают борьбу в кубке, причем в крайнем раунде там разгромили Сассуоло 6:1. Да и в Лиге чемпионов, стартовав с двух поражений, потом итальянцы выиграли четырежды, в том числе у Реала. Но в Серии А до сих пор очки набираются туго, а гранд идет за пределами зоны еврокубков. Хотя бы Верону получилось в прошлом туре обыграть 1:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Рома

Клуб никак не может набрать обороты. Что и не удивительно, с учетом того, что за осень тут уже работали три тренера. Начинали розыгрыш с Де Росси, но свою легенду в столице убрали после первых же неудач. Потом была явно неудачная ставка на Ивана Юрича. В итоге пришлось уговаривать Раньери прервать свою пенсию и в третий раз занять тренерский пост. Но, конечно, у Клаудио сложнейшая задача по выводу джалоросси из затянувшегося спада. В Лиге Европы под его руководством вырвали ничью в Лондоне с Тоттенхэмом и разгромили Брагу, в кубке оформили 4:1 с Сампдорией при дубле Довбика. Но в Серии А победы чередовались с поражениями. Успехов в последнее время было больше, а Парму разгромили со счетом 5:0.

Статистика личных встреч

Оригинальным получился прошлый сезон: россонери выиграли оба матча в рамках Серии А, джалоросси - в Лиге Европы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что выше шансы на успех у красно-черных, что играют дома. Ставим на то, что эта пара сыграет достаточно зрелищно, и закончит на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).