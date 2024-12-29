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29.12.2024 21:45 - : -
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29 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:56
115
0

Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву

29 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:56
115
0
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 декабря на «Сан-Сиро» пройдет матч 18-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда при Стефано Пиоли добилась многого, от возвращения в Лигу чемпионов, в которой доходили до полуфинала, и до, главное, скудетто. Да и второе место в прошлом сезоне вполне можно было считать неплохим результатом, но у руководства проекта были свои оценки. Они все же сменили тренера, но как начал Паулу Фонсека с осечек после возвращения в Италию, так и продолжил со своими подопечными демонстрировать самые противоречивые результаты. Да, россонери продолжают борьбу в кубке, причем в крайнем раунде там разгромили Сассуоло 6:1. Да и в Лиге чемпионов, стартовав с двух поражений, потом итальянцы выиграли четырежды, в том числе у Реала. Но в Серии А до сих пор очки набираются туго, а гранд идет за пределами зоны еврокубков. Хотя бы Верону получилось в прошлом туре обыграть 1:0.

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Рома

Клуб никак не может набрать обороты. Что и не удивительно, с учетом того, что за осень тут уже работали три тренера. Начинали розыгрыш с Де Росси, но свою легенду в столице убрали после первых же неудач. Потом была явно неудачная ставка на Ивана Юрича. В итоге пришлось уговаривать Раньери прервать свою пенсию и в третий раз занять тренерский пост. Но, конечно, у Клаудио сложнейшая задача по выводу джалоросси из затянувшегося спада. В Лиге Европы под его руководством вырвали ничью в Лондоне с Тоттенхэмом и разгромили Брагу, в кубке оформили 4:1 с Сампдорией при дубле Довбика. Но в Серии А победы чередовались с поражениями. Успехов в последнее время было больше, а Парму разгромили со счетом 5:0.

Статистика личных встреч

Оригинальным получился прошлый сезон: россонери выиграли оба матча в рамках Серии А, джалоросси - в Лиге Европы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что выше шансы на успех у красно-черных, что играют дома. Ставим на то, что эта пара сыграет достаточно зрелищно, и закончит на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Милан
29 декабря 2024 -
21:45
Рома
Тотал больше 2.5 1.90 Сделать ставку
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Милан Рома Рим Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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